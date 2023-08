Verano en Calixto García por muy buen camino

“Sigan laborando así, con esa energía y ese optimismo, para que los infantes y trabajadores del sector educacional puedan, en el menor tiempo posible, apaciguar un poco el sofocante calor, con unos chapuzones en la piscina de este lugar, que sin dudas, es maravilloso”, así expresó este sábado el Master Rafael Suárez Serlain, Metodólogo de Recreación de la Dirección Nacional del INDER, en diálogo con los constructores que trabajan en la remodelación de la piscina del campamento de pioneros de Cañada Honda, último punto de su visita a este municipio de Calixto García.

La instalación, enclavada a cinco kilómetros al Oeste de Buenaventura, en los límites con el territorio de la provincia de Las Tunas, está atendiendo diferentes rotaciones y, se espera que para principios de octubre, ya la alberca esté concluida y permita un mayor disfrute de los estudiantes.

Suárez Serlain, encabezó el grupo de trabajo que desde bien temprano de la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, recorrió diferentes barrio e instalaciones del municipio, para comprobar la efectividad de las labores en este verano con amor.

Después de observar las actividades que se desarrollaban en Dovales, Las Calabazas y Las Casimbas, el recorrido se inició por la localidad de Las Calabazas, el equipo se detuvo en Villa Magalys, donde la promotora cultural, especialista en danza, Adriana de la Peña, junto al profesor de deportes Alexei Díaz, amenizaba un encuentro recreativo, que contó con juegos, animación de un payaso y el plato fuerte, la presencia del niño Eiler Mora, que emocionó a los presentes con varias interpretaciones de canciones tradicionales del hermano país de México.

Seguidamente, el directivo nacional, acompañado de la subdirectora del deporte en la provincia, Master María Cansino y funcionarios del gobierno y de Cultura en este territorio calixteño, se trasladó hasta las áreas del combinado deportivo Carlos Rodríguez Hernández, donde llamó la atención el encuentro de softbol, entre niños del sector masculino y varias adolescentes.

Allí se desarrolló un bonito intercambio con técnicos de la disciplina, atletas y el director de la instalación, el Licenciado Guillermo Bertolí Labrada, que ofreció detalles de los logros en este 2023, sobre todo, las futuras matrículas en la Escuela Integral Deportiva Pedro Díaz Coello y la realización de diferentes Copas. El alto funcionario, ponderó la forma bella en que se encuentran los diferentes terrenos del combinado.

A continuación, los visitantes y sus acompañantes, se dirigieron hacia el gimnasio de musculación, que dirige el Licenciado Antonio Segura Estrabao, el cual ofreció detalles de cómo, en compañía de su hermano, pudieron alcanzar esta joya. Suárez Serlain, no pudo evitar un efusivo apretón de manos, acompañado de unas palabras: “Que alegría me provoca una obra como esta, que bien que me hayan traído a este maravilloso lugar, para contarle a todos en el país, lo que se puede hacer cuando hay entereza y pasión por lograr cosas que ayuden al prójimo, que ejemplo más lindo, sigan así, que de seguro cientos de adolescentes, jóvenes y deportistas, se lo agradecen y agradecerán siempre”.

Luego el grupo se trasladó hasta la casa grande de los más pequeños, el Campamento de Cañada Honda, donde se compartió con alumnos y profesores de la Secundaria Básica Calixto García, de aquí de Buenaventura, y con directivos del importante local, además del jefe de la obra de reparación de la piscina y los trabajadores que acometen la preciada labor.

Las palabras finales del directivo de la recreación a nivel nacional, fueron breves: “gracias y sigan así, pues en medio de tantas limitaciones, están trabajando y llevando alegrías y satisfacciones al pueblo, y en particular a los niños, adolescentes y jóvenes”.