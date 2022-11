Presentan libro “Fidel, Interferón y Biotecnología Cubana”

El 9 de noviembre de 2022, en el Centro Fidel Castro Ruz, fue presentado el libro “Fidel, Interferón y Biotecnología Cubana”, del Dr. Manuel Limonta Vidal.

La actividad de desarrolló en la Sala La Plata del mencionado Centro, con la participación de los protagonistas y familiares de aquella proeza científica, que fue la producción del interferón leucocitario con fines terapéutico. También hubo otros invitados del sector de la Biotecnología.

El libro fue editado por el Sello Editorial Academia de GECYT, y tuvo una corta tirada no comercial, a cargo de la imprenta El cubano libre del Centro Fidel Castro Ruz.

Constituyó un digno homenaje al compañero Fidel, que fue la inspiración y guía de la proeza científica, lograda el 28 de mayo de 1981.

El libro fue presentado por el profesor Néstor del Prado Arza, que fue el gestor de la publicación del libro, desde el Sello Editorial Academia de GECYT.

Luego se produjo un sustancioso y emotivo relato del Dr. Limonta, contando de manera precisa cómo se logró esa hazaña en menos de dos meses.

Hubo comentarios y testimonios de los allí presentes, con una gran carga emocional y humana.

Finalmente, el director del Centro Fidel Castro Ruz, dijo palabras de agradecimiento por la presentación, por la presencia de tantos valiosos compañeros y expresó que era un digno homenaje a Fidel, en vísperas del sexto aniversario de su muerte física.

A continuación, un resumen de las palabras de presentación del libro:

El libro: “Esa maravillosa manera de seguir estando cuando ya no estemos”; nos convoca en este Centro que guarda buena parte de la memoria histórica de nuestro querido Comandante en Jefe Fidel Castro; y está llamado a convertirse en fragua de continuidad de su vida y de su obra; en que todas las generaciones y principalmente las más jóvenes sean protagonistas y no simple lectores, no meros espectadores.

En este caso se trata de un libro que le rinde homenaje a Fidel en uno de sus desvelos principales: el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Hay libros que nacen por un encargo y casi siempre resultan exitosos cuando se conjugan calidad de contenido, buena edición y un público meta que le dé vida.

Este libro que hoy estamos viendo nacer, tiene una historia en que se conjuga lo azaroso y a la vez lo determinístico, lo que suele interpretarse como contrarios en la teoría de las probabilidades.

Cuando me pidieron que fuera yo quien dijera estas palabras, tuve dudas si era la persona correcta, pero el autor del libro, el coterráneo amigo Limonta, me convenció. No soy un experto en materia biotecnológica, pero algo sé y he vivido procesos en que Fidel, cual visionario, lideró lo que parecía imposible para un país no desarrollado.

Antes de entrar en el libro que hoy nace, les pido que atiendan estos antecedentes, que tienen una relación directa con mi modesta gestión editorial.

En el año 2015, el presidente del ICL convocó a las Editoriales Cubanas para proponer candidatos a libros en homenaje a Fidel, que en el siguiente año arribaría a sus 90 años de vida.

Nuestro Sello Editorial Academia de GECYT, propuso una Colección titulada Fidel y la Ciencia, y para decidir el primer título de la colección, sostuve una reunión el 28 de diciembre de 2015, con el Dr. José Miguel Miyar Barruecos, Chomi, pues como es conocido, él fue por más de 43 años asistente personal de Fidel y conserva documentos inéditos de gran valor patrimonial

El encuentro se extendió a más de 3 horas.

Acordamos:

Enfocar el trabajo a la Biotecnología en su etapa fundacional

El candidato a libro quedó aprobado para el Plan Especial del ICL en 2016.

Tuve más de 10 sesiones de trabajo con Chomi, en su oficina en el Consejo de Estado, en los archivos del 5to piso, en el apartamento de mi vecino Roberto Castellanos, ya que él no podía subir hasta el tercer piso en que vivo; y hasta en el automóvil en que lo llevaban, con abultadas carpetas con los documentos, para que los revisara.

Esa obra estuvo inscrita en el Plan Especial del ICL por más de tres años, pero no pude contar con el documento final. Llegó la pandemia y todo se complicó.

He relatado esto como un homenaje al querido Chomi.

Respecto al libro del Dr. Limonta, recuerdo que una noche del 2020, recibo la llamada de un amigo que lamentablemente no puede ya estar con nosotros, me refiero al Dr. Juan Vela Valdés, pidiéndome apoyo para la publicación de un libro sobre el proceso de producción del primer interferón natural en Cuba, estaba en su casa el autor de la obra candidata a libro, que fue su compañero de curso en la carrera de medicina, me refiero al Dr. Manuel Limonta. Me preguntó si lo conocía, y le respondí que no recordaba haber conversado nunca con él, pero claro que sabía quién era. Entonces yo estaba al frente de la Editorial Academia de GCYT, y me comprometí con ellos en hacer todo lo posible por lograr ese objetivo.

Empezamos a trabajar intensamente, y cuando ya había una obra escrita, sin editar, pero con un contenido importante, se me ocurrió contactar con René González Barrios, quien entonces estaba dedicado por entero a la puesta en marcha del Centro Fidel Castro. Me atendió amablemente en su pequeña oficina, y le copié en su computadora los Capítulos ya escritos, y una fundamentación mía sobre la importancia de evaluar la posibilidad de que se publicara el libro por dicho Centro, editado por el Sello Editorial Academia. René no se comprometió a publicarlo, pero sí a tenerlo como candidato a ser publicado.

Siempre que pude le recordé a René el objetivo compartido.

Se acudió a uno de los más destacados editores cubanos, Aldo Gutierrez, que ya contaba con un eficaz trabajo editorial con nosotros en libros de dos destacados científicos cubanos, el Dr. C. Ricardo González, ya fallecido; y el Dr. C. Agustín Lage Dávila.

Aldo no pudo estar hoy con nosotros ya que tiene un fuerte estado gripal. Ayer hablé con él y le agradecí en nombre de todos.

También es importante resaltar el papel del destacado diseñador Seidel González Vázquez, aquí presente y que como podrán comprobar realizó un encomiable trabajo.

Es totalmente justo reconocer al ingeniero Frank David Rodríguez, mi relevo en el Sello Editorial Academia, que dio continuidad exitosa a la gestión editorial.

Un agradecimiento especial a los trabajadores del Centro Fidel Castro y en especial a su director René González Barrios.

Mi admiración a las sucesivas generaciones del CIGB, que se mantienen en la vanguardia de la batalla cubana con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como protagonista.

Mis mayor reconocimiento para los protagonistas, de aquella proeza científica y tecnológica de hace más de 40 años. A quienes ya no están, abrazamos a sus familiares.

El Dr. Manuel Limonta, está muy feliz y emocionado, cómo no estarlo, al ver convertido en realidad aquel sueño tantas veces en riesgo de no fructificar.

Él se encargará de contar aspectos relevantes del contenido y significado de su libro.

Termino mis palabras con una breve reflexión sobre el significado de la participación de Fidel en resultados relevantes en el campo de la Ciencia y la Tecnología.

Su capacidad para percatarse de lo que podíamos lograr emulando con lo más avanzado de los países altamente desarrollados.

Su labor de conquistar la participación de eminentes científicos de otros países, para que colaboraran con nuestros proyectos de avanzada. Así fue con el diseño y producción de la primera mini computadora cubana.

Su capacidad para inculcar elevada disciplina y compromiso entre los científicos y expertos cubanos en los proyectos con participación internacional. Esa consagración siempre fue admirada por quienes decidieron echar la suerte con Cuba.

Su capacidad para que a la par de llegar a un equipo, a un producto novedoso; se implantara un sistema de trabajo riguroso, con sentido de la urgencia y con la fuerza del ejemplo.

¡Así fue Fidel; así es Fidel; así continuará siendo Fidel!

Fin de mis palabras.

Luego de las palabras del autor; se produjo el intercambio, en que intervinieron científicos de generaciones más recientes como es el caso de la Dra. Ada Triguero, quien fuera directora de Biotecnología en Sancti Spíritus; del Dr.C.

Eulogio Pimentel quien fuera también director en Canagüey luego del del CIGB; de actual director del CNIC, Dr. C Julio Alfononso Rubi ; del Dr.C. Nibaldo Hernández, compañero de curso de la carrera de medicina del doctor Limonta; quien le preguntó por el papel de Juanita, esposa de Limonta allí presente.

De la doctora Alina Rodríguez , que fue recibida como recién graduada por el Dr. Limonta en el CIGB, y que se mantiene trabajando en dicho Centro; dijo palabras llena de emoción y sentido de compromiso. También fueron muy significativas las palabras del compañero Galbán, encargado de las publicaciones del CIGB.

Hubo otras intervenciones valiosas.

Como sé que la actividad se grabó, dije que la detallada explicación del Dr. Limonta podría ser fuente para un Audiolibro.

Como ya dije las palabras finales las dijo el compañero René.

Al final el Doctor Limonta con amabilidad y paciencia escribió una dedicatoria en el ejemplar del libro que recibimos los allí presentes.

Comparto lo que escribió en mi ejemplar del libro, de su puño y letra.

Es un honor para mí, esta generosa valoración de mi coterráneo Santiaguero, y batallador científico: Manuel Limonta Vidal.