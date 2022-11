Entregan premio de poesía Blancolvido en el municipio de Calixto García.

El premio de poesía Blancolvido fue entregado en Buenaventura, municipio de Calixto García, como colofón de una jornada que se distinguió por el homenaje y la celebración, tomados de la mano del encanto de un género literario que apasiona y cautiva.

En esta oportunidad el premio recayó en el joven baguanense Nolberto Molina Concepción, estudiante de quinto año de la carrera de comunicación audiovisual en el Instituto superior de arte de Holguín.

AL recibir el premio expresó “ Me siento muy emocionado y agradecido de la tierra calixteña al recibir este premio, desde niño cultivo la poesía, agradecido de las personas que aman la poesía ,llego a la poesia. He mantenido un vínculo con la Asociación Hermanos Saís(AHS) , organización que me ha dado las herramientas para perfeccionar mi literatura ,la AHS es la arcilla del arte que moldea a partir de lo logros, de la experiencia de aquellos que un día fueron jóvenes “

Norge Luís Labrada Gutiérrez, presidente de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia de Holguín ,e integrante del jurado del concurso de poesía Blancolvido se refiere a la calidad de las obras presentadas. “ Mucha calidad en las obras presentadas , y me alegro mucho que este joven de Báguanos uno de los crecimientos más recientes de la AHS haya ganado este premio, porque eso significa darle la oportunidad a esos jóvenes que están publicando sus primeros textos, por la asociación.”

Labrada Gutiérrez, presidente de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia expresa su satisfacción al poder contribuir a cultivar el arte joven en el municipio de Calixto García.”Contar con una sede en Calixto García es un logro que hay que continuar , Holguín tiene cuatro células municipales de la AHS, hay que seguir apoyando y ayudando a estos jóvenes, me voy muy satisfecho por todo el movimiento cultural que hay en el municipio “

Participaron en el encuentro que rindió homenaje al poeta EmilioBallagas en el aniversario 114 de su natalicio, otros talentosos escritores y poetas de la talla de Ramón Acosta, Lexis Fernández, Ramón Rodríguez, Edecio Carrió, y varios integrantes de la AHs de Holguín como los jóvenes Idania de la Caridad Salazar, y Reinaldo Zaldívar, entre otros.

Este municipio es portador de una hornada de poetas y decimistas de varias generaciones que se distinguen por su quehacer a favor de este y otros géneros, cuyos más sobresalientes exponentes se integran al taller literario Emilio Ballagas ,baluarte de la cultura calixteña.