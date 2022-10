"Conociendo a mi gente", una opción cultural para los calixteños

El espacio cultural “Conociendo a mi gente” volvió a la casa de Cultura Jesús

Avilés Urbino de Buenaventura para festejar el Cuarto aniversario de su creación,

luego de convertirse en una excelente opción cultural para los calixteños.

Acerca de sus inicios el joven instructor de arte Luís Alberto Góngora Martínez,

su creador, expresa.” “Conociendo a mi gente” es una idea la cual me ayudó a

materializar Alex Rabaza, quien me hizo el spot de presentación y las secciones

del espacio audiovisual, desde el año 2018 iniciamos con esta aventura cultural

,en el verano de ese mismo año contábamos con los niños del concurso “Yo

canto”, y montamos un espectáculo el cual llevamos a diferentes comunidades :

,La Alegría, Irene, Las Casimbas, Reparto Jardín, en fin a muchísimos lugares

donde las personas no podían llegar a la Casa de cultura y nosotros llegábamos

con nuestras propuestas”

Al referirse al equipo de realización el joven Luís Alberto especifica” Elioneris

Leyva Reyes , locutor de la emisora Radio Juvenil es el conductor de ese

espacio,desde sus inicios, el cual realizaba entrevistas a los chicos, una voz

juvenil, y con un tono y ritmo apropiados que gustaba mucho sobre todo a los

jóvenes “ porque tiene que ver mucho con el estilo del programa, entre música y

danza hacíamos el show”

Luego de dos años, “Conociendo a mi gente” se retoma como espacio fijo los

terceros viernes de cada mes en la Casa de Cultura de Buenaventura, a partir de

las 8.30 de la noche. La nueva arrancada fue de lujo fueron invitadas Daniela

Serrano Hernández y Lianabel Leyva Romero, ganadoras del concurso “Voces

Juveniles” quienes regalaron sus melodías y le dieron un toque especial al

encuentro.