Reconocen a calixteños con sobresalientes méritos

El médico Eber Vera Quiñones, integrante del contingente Henry Reeve, recibió la distinción 15 de Marzo. Fotos del autor.Hombres y mujeres que sobresalen en las tareas del desarrollo social y económico en el holguinero municipio de Calixto García resultan estimulados con la distinción 15 de Marzo, instituida por la Dirección municipal de Cultura.

Se otorga en esa fecha porque fue precisamente en 1965 cuando se constituyó el Consejo municipal de Cultura lo que es hoy la dirección municipal del organismo, y siempre se escoge la Jornada de la Cultura para su entrega a promotores culturales espontáneos que con su aporte enriquecen el acervo local o a trabajadores del sector con sobresaliente labor comunitaria.

Miguel Velázquez Torrejón, combatiente de primera línea, opina que tal estímulo lo sorprendió: “De manera agradable, y más, que tu pueblo te aprecie por lo que humildemente haces por él, emociona”.

Por su parte el historiador y abogado Edilberto Almenares Pérez, dijo que: “Más que un mérito personal tal distinción la comparto con mi gente revolucionaria, la que cada día se empeña en amar y trabajar a favor de su Patria”.

Y tal homenaje llegó hasta la casa de Alicia Gallardo Valdés, nieta del prefecto de Mala Noche y coautora de libros que rememoran la participación de este territorio en las luchas por la independencia de Cuba: “Muy contenta me siento. Mis 96 años de vida los he dedicado a hacer bien a favor de la cultura. Fui maestra empírica en el barrio de Canadá y allí me sentí útil por favorecer entonces a los más desposeídos. Gracias por la deferencia.”

Tambien se reconoce con la distinción a la promotora cultural y poeta Lexis Fernández Fernández.

De igual manera, se extendió el agradecimiento al médico Eber Vera Quiñones, integrante del contingente Henry Reeve, al igual que al personal médico y paramédico que ha permanecido en las zonas rojas en tiempos de la Covid 19, así como a los jóvenes que con su actuar cotidiano son fieles seguidores y defensores de la obra de la Revolución.