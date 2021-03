Municipio de Calixto García: situación geográfica

HISTORIA

En este territorio se comenzó a formar muy tempranamente el criollo que con el transcurrir de los siglos daría lugar al cubano. La producción ganadera y de pequeñas explotaciones agrícolas hicieron innecesaria la esclavitud como fuerza fundamental para la producción. La esclavitud era fundamentalmente doméstica y patriarcal. No existía la descarnada explotación del occidente del país.



Aquí residían fundamentalmente una gran cantidad de terratenientes medios y una masa importante de campesinos. Tampoco existía una presencia importante de emigrantes españoles. La población era principalmente de origen criollo. Descendientes de los primeros colonizadores españoles y en menor medida mezclados con indios y esclavos africanos. Todo esto permitió que se fueran conformando costumbres que evolucionaban hacia una diferenciación cada vez mayor del tronco original dando lugar al criollo.

Al iniciarse la guerra de 1868 prácticamente todos los vecinos de la comarca apoyaron de inmediato el movimiento revolucionario. El territorio se convirtió en centro importante de las acciones revolucionarias. Su ventajosa situación entre las jurisdicciones de Holguín, Bayamo y Tunas incrementa su importancia en las operaciones militares.

Fue visitado en diversas ocasiones y aquí encontraron apoyo numerosos líderes revolucionarios como Vicente García, Julio Grave de Peralta, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, Calixto García y otros.

Desde marzo de 1869 este territorio quedó incluido en la brigada occidental de Holguín. Muy pronto se dejó sentir la influencia de figuras importantes del movimiento revolucionario en la localidad. El líder de mayor relieve en los primeros años de la contienda era el general Julio Grave de Peralta y luego su hermano Belisario.



Los vecinos de la comarca participaron en importantes combates como el ataque a la ciudad de Holguín el 19 de diciembre de 1872 y el de Santa María de Ocujal. En los últimos años de la guerra de 1868 tomó el mando de los revolucionarios de esta extensa comarca el general Belisario Grave de Peralta, el cual realizó una intensa resistencia contra la gran ofensiva político-militar llevada a cabo por los colonialistas españoles. Ante la escasez de armas, los revolucionarios acudieron a una eficiente guerra de guerrilla. Le propinaban al enemigo pequeños y enérgicos golpes que los sorprendían y los obligaba a mantener sus fuerzas dislocadas en sus posiciones. El territorio fue escenario de combates y marchas mambisas.

El 31 de enero de 1876 Belisario desde su campamento de Los Moscones organiza el ataque a Las Cruces de Purnio; poblado muy bien defendido por los hispanos. Lleva como segundo jefe a Limbano Sánchez; un grupo de aguerridos vecinos lo acompañan. El asalto resulta un éxito completo porque se apoderan de un abundante botín. En la retirada hacia el campamento de Los Moscones se hace un presuroso viva en un punto conocido por Sabanilla.

Una contraguerrilla española los sigue por el rastro. Demasiados atareados en saciar el hambre, en el reposo por tanta marcha, los mambises son dispersados. Los mercenarios de la contraguerrilla festejan la victoria; pero muy cerca de allí Belisario organiza el desquite. El asalto lo abre Limbano Sánchez que, fusil en mano, se lanza al combate. Una descarga lo recibe, herido continúa avanzando. El enemigo huye a la desbandada dejando en el campo 19 cadáveres. Contra toda lógica Limbano Sánchez ha sobrevivido a las heridas. Trasladado a Los Moscones recibe la atención de las familias mambisas.



No se quiere creer en la noticia terrible que la guerra termina sin alcanzar la independencia. No pocos se suman a la protesta del general Antonio Maceo en Baraguá; pero la guerra se acaba. No se indaga ni se buscan culpas y debilidades. Los vecinos se preparan con premura para continuar la lucha. Se sabe que Calixto García desde New York organiza el nuevo movimiento.

En los campos del hoy municipio que lleva el nombre del héroe holguinero Calixto García, Belisario y otros patriotas conspiran abiertamente. El 24 de agosto de 1879, en San Lorenzo de la Rioja, se produce el alzamiento que tiene eco en todo el país. Cientos de hombres y mujeres salen al camino real a retar al imperio español. El esfuerzo de nuevo se pierde extraviado en contradicciones y falta de un mando central en la isla.



El general Antonio sabe que allí encontrará lugar seguro, cuidado y protegido por la puntería fina del mambí de la localidad que se encargará de abastecer de alimentos a la fuerza numerosa. Era el 31 de octubre de 1895. En Mala Noche lo esperan las fuerzas holguineras que integraran el contingente invasor.



El siglo XX trajo importantes cambios en el territorio. El ferrocarril central primero y luego la carretera central permitió que la zona se vinculara plenamente a la actividad económica del país. Con el esfuerzo cotidiano de sus hijos el territorio del actual municipio se convirtió en un centro importante de productos agropecuarios. Se desarrolla el poblado de Mir vinculado al ferrocarril y el de Buenaventura a la carretera central. En general prevalecía la falta de atención médica y educacional. Habían inmensos latifundios mientras muchos campesinos no contaban con tierra, ni medios de trabajo.

La frustración de la neocolonia no destruyó el espíritu patriótico de los revolucionarios ni del pueblo de la localidad. Los gobiernos corruptos recibieron enérgica respuesta. La dictadura de Batista encontró desde los primeros momentos total rechazo. Aquí se crearon células del movimiento 26 de Julio. Un vecino de Mir, Carlos Borja Garcés, fue miembro del comando que ejecutó al esbirro Fermín Cowley. Las primeras guerrillas que operaron en los llanos encontraron apoyo inmediato. El 31 de marzo de 1958 la fuerza revolucionaria dirigida por Orlando Lara tomó el cuartel de Mir.



En todo este territorio se movió constantemente la guerrilla dirigida por Orlando Lara. Se crearon otros grupos guerrilleros donde la participación local fue importante. En septiembre de 1958 llegó el pelotón 1 de la columna 14 bajo el mando de Oscar Orozco; este combatiente fue herido y es sustituido por Arsenio García.



El apoyo popular se dejó sentir desde los primeros momentos. Diferentes fuerzas revolucionarias atravesaron este territorio en marcha hacia sus zonas de operaciones como el pelotón 3 de la columna 14 bajo el mando de Eddy Suñol. El movimiento clandestino y en general la población los ayudó en su marcha. Los revolucionarios en poco tiempo controlaron los campos. Se produjeron diferentes acciones combativas como la emboscada a un jeep del ejército entre Mir y la carretera central, el ataque y toma de la microonda de Buenaventura.



El triunfo de la Revolución trajo profundos cambios en el territorio. La aplicación de la Reforma Agraria encontró amplio respaldo. Extensos latifundios pasaron a ser propiedad del pueblo trabajador. La constitución del municipio en 1976 significó un paso de fortalecimiento de la Revolución.



En este municipio nacieron heroicos combatientes que lucharon contra los enemigos de la Revolución. El internacionalismo estaría presente en la nueva historia de la zona. En el Congo luchando junto al Che Guevara caería un humilde y valiente hijo de la comarca, Warner Moro. En Angola, Etiopía y otros lugares del mundo estarían presentes los internacionalistas de "Calixto García" que con su sangre y sudor materializarían el espíritu revolucionario de este pueblo.