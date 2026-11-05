Los pobladores de Mir perteneciente al municipio de Calixto García protagonizaron el acto político-cultural conmemorativo por la fundación del Cuarto Frente Simón Bolívar.La ceremonia constituyó un espacio para rememorar la historia y reafirmar el compromiso con el legado revolucionario.

El acto contó con la presencia de Michel González, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba; Yoandra Laguarda Labrada, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Elieser Peña Pérez, primer secretario de la Organización de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la intervención del pionero mireño Ever Gabriel Santiesteban. Su alocución no solo rindió tributo a los fundadores del frente guerrillero, sino que simbolizó el relevo generacional, al asumir la representación de las nuevas generaciones en este homenaje.

La importancia del Cuarto Frente Simón Bolívar trasciende su carácter militar, pues su creación, el 4 de noviembre de 1958 por orden del Comandante en Jefe Fidel Castro, respondió a una estrategia decisiva: extender la lucha guerrillera desde las montañas hacia los llanos orientales.

Su fundación permitió llevar la guerra a territorios de las actuales provincias de Holguín, Las Tunas y Granma, poniendo en jaque al ejército batistiano en zonas que este consideraba bajo su control y cortando el flujo de refuerzos y suministros hacia Santiago de Cuba.

Bajo el mando del Comandante Delio Gómez Ochoa, las fuerzas del Cuarto Frente, integradas por las columnas 12, 14 y 32, libraron intensas acciones combativas en lugares como Puerto Padre, Gibara, Jobabo y la presa de Holguín. Mir, precisamente, devino el primer poblado del llano liberado por las tropas rebeldes, un hecho que consolidó la presencia del Ejército Rebelde en la llanura oriental y demostró la viabilidad de la ofensiva final que conduciría al triunfo de enero de 1959.

Con esa actividad, el poblado de Mir reafirma su vínculo con la memoria histórica y el ejemplo de quienes forjaron el Cuarto Frente Simón Bolívar, transmitiendo ese legado a los más jóvenes.