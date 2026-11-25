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Ha partido físicamente el Comandante Delio Gómez Ochoa, pero su figura queda grabada en la memoria de dos pueblos que lo vieron entregarse por entero a la causa de la libertad. Falleció este martes 24 de noviembre en La Habana a los 97 años, dejando tras de sí una estela de valentía y un compromiso revolucionario que trasciende fronteras. Nacido el 16 de septiembre de 1929 en Cacocum, Holguín, su vida es un capítulo esencial de la historia cubana y dominicana.

Su entrega comenzó en la clandestinidad contra la dictadura de Fulgencio Batista, hasta que el 29 de mayo de 1957 subió a la Sierra Maestra para unirse al Ejército Rebelde. Su arrojo y capacidad lo llevaron a ser ascendido a Comandante a finales de 1958, momento en que Fidel Castro le confió una misión decisiva: fundar y liderar el IV Frente Oriental "Simón Bolívar". Desde los llanos de Holguín, Gómez Ochoa se convirtió en el "Imbatible en los llanos de Oriente", dirigiendo la guerrilla que contribuyó de manera determinante al triunfo revolucionario.

Pero su compromiso con la libertad no se detuvo en Cuba. En junio de 1959, se sumó a las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo para derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Aquella gesta heroica tuvo un costo personal altísimo: fue capturado y sufrió persecución, prisión y brutales torturas en la cárcel clandestina de La 40, experiencias que casi le costaron la vida. Por ese sacrificio, la nación dominicana lo reconoció como Héroe Nacional, y él correspondió a ese cariño considerando a esa tierra su segunda patria, a la que regresó en múltiples ocasiones hasta fechas recientes para mantener viva la memoria de sus compañeros caídos.

Quienes lo conocieron y combatieron a su lado despiden hoy a un revolucionario cabal. El presidente Miguel Díaz-Canel lamentó su partida, destacando que Gómez Ochoa "es de las figuras que unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana". Con su desaparición física, se cierra una página imborrable de heroísmo, pero su ejemplo de entrega total, primero en las montañas de Cuba y luego en las calles de Santo Domingo, permanecerá como faro para las generaciones que defienden la dignidad y la soberanía de los pueblos del Caribe.