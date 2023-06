Junio en la Historia

Las primeras efemérides de este mes nos remontan a 1895, a nuestra guerra por la independencia.

Y es que los días 1 y 2 de junio de 1895 Máximo Gómez sintiéndose enfermo acudió a la importante prefectura de Mala Noche. Buscaba el bravo general mambí restablecerse de una fiebres que le aquejaban.

En su diario de operaciones ya había recogido que había pasado por las noches más crueles de su vida, pero que le era preciso moverse, y mantenerse en camino.

Recogió Gómez en su diario que llegó el 31 de mayo a Mala Noche, y se había alojado en casa de Rafael Vásquez y su esposa Manuela.

Pero el poeta e historiador Daer Pozo, estudioso de esta prefectura, aclara que esta familia estaba emparentada con el apellido Valdés. Lo cierto fue que Gómez se repuso con remedios caseros y dejó testimonio de su agradecimiento.

“No sé con qué pueda demostrarles mi agradecimiento a este gran cubano y su señora Manuela, por las atenciones y cuidados que esta familia me ha dispensado. Aquí he estado desde el 1ro al 2 de Junio y me he repuesto un poco”.

También el generalísimo hizo encomios de la calidad del servicio de esta prefectura, que estaba capitaneada por el prefecto Justo Magín Valdés.

Damos un gran salto en el tiempo y desde 1895 nos vamos a 1958. Se desarrollaba en toda Cuba la última etapa de la guerra contra el gobierno de Fulgencio Batista. Y los grupos insurgentes, que luego integrarían las tropas del IV Frente “Simón Bolívar”, desarrollaban su accionar en toda la zona.

Numerosos grupos rebeldes, de los denominados “escopeteros”, se enfrascaban en destruir vías y medios de comunicaciones y en detener por cuanto medio tuvieran a su alcance la economía nacional. Así que el 2 de junio de 1958 el grupo al mando de Diosdado Milán Cutiño derribaron 8 kilómetros de vía telefónica junto a la línea del ferrocarril central en el tramo del poblado de Mir a su similar de Maceo.

Con los alambras ocupados conectaron líneas desde el barrio de Ciego de la Rioja, nombre antiguo del barrio de Mir hasta el campamento rebelde ubicado en Salvial.

Volvemos a dar oro salto en el tiempo y regresamos a nuestras guerras por la independencia, pero esta vez nos vamos a la contienda de los Diez Años. Y nos ubicamos en el 6 de junio 1872. Ese día según la cronología de hechos locales elaborada por el historiador Edilberto Almenares el campamento del general tunero Vicente García, ubicado en la loma de La Bartola fue atacado por una fuerte columna española.

Según este documento los cubanos rechazaron varias veces las acometidas española, pero tuvieron que retirarse del lugar por la escasez de parque. El combate duró unos 45 minutos y los cubanos no tuvieron bajas.El general Vicente García fue uno de los últimos jefes, junto a Belisario Grave de Peralta, que operaron en nuestro territorio en la guerra de 1868 a 1878.

Volvemos a 1958, y al documento elaborado por el historiador Edilberto Almenares.Recoge este investigador que el día 10 de junio de 1958 fue capturado un jeep de la compañía Cuban Telefon Company por los guerrilleros Islán Verdecia, René Fernández y Bebito de la Peña quienes pertenecían al grupo rebelde de Carlos Días Acosta. El acontecimiento tuvo lugar en el espacio entre el asentamiento de Irene y el Cruce de Mir.También señala Almenares que dos días más tarde desde Buenaventura fue trasladado a Cauto el Paso un radio trasmisor para ser usado por las tropas de Orlando Lara Batista.

Finalmente nos despedimos con una efeméride relacionada con una personalidad local vinculada al mundo de la cultura. Según investigaciones del poeta, novelista e historiador Daer Pozo Ramírez el día 20 de junio de 1940 nació en Buenaventura, donde vive toda su niñez, Pedro Proenza Días. Pedro era de origen humilde campesino, pero con el paso del tiempo se convirtió en famoso tenor de renombre mundial. Pedro Proenza adoptó como nombre artístico el de Pedro D¨Proenza, y cantó con lo más selecto de la opera mundial. Lamentablemente, luego de visitar Egipto por cuestiones de trabajo enfermó gravemente de hepatitis tras consumir agua contaminada y murió en 1995 en Europa.