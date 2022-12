¿Cómo surgió el pueblo de Mir?

Monumento al Cuarto frente Simón Bolívar

Hoy se cumplen 120 años de fundado el pueblo de Mir. ¿Cómo surgió?.El paso de la línea férrea central en 1902 por nuestro territorio revolucionó las comunicaciones y contribuyó al desarrollo comercial de la región. El ferrocarril favoreció la aparición de nuevos asentamientos a su lado, como: Omaja, Sabanazo y Mir. Antes de su pasola densidad poblacional en toda el área era baja, pero para 1907 la población había crecidogracias a migraciones impulsadas por tres procesos muy vinculados: el desmonte de madera, la construcción de la línea de ferrocarril y la creación de nuevas haciendas citrícolas, cañeras y ganaderas.

El capital anglonorteamericano impulsó la explotación silvícola y luego la siembra de cítricos y caña en las haciendas Majibacoa y Ciego La Rioja. En Majibacoa surgiría el pujante poblado de Omaja, de total factura estadounidense.

Mir se desarrolló de manera paralela a la línea férrea y en el cruce de esta con el camino de Ciego dela Rioja, que era el nombre del barrio.

Para1907 Mir alcanzaba medio millar de habitantes, una cifra considerable para un poblado rural de la época. Sus habitantes han elegido el 6 de diciembre de 1902 como fecha de su fundación y usan como referente el paso y parada del primer tren de pasajeros en el apeadero. Así que este año celebran su centenario.

Anunciaba el periódico Eco de Holguín, en octubre 2 de 1901, en un artículo titulado “Ferrocarril Central”, que el ayuntamiento local estaba en conversación con algunos propietarios de tierra del municipioinconformespor el paso del ferrocarril por sus terrenos.Entre los dueños que se quería convencer estaban Sixto Parra Velázquez y Juan Mir Cruz.

Para persuadir al señor Sixto Parra Velázquez se comisionó al director del periódico Eco de Holguín, Heliodoro Luque Pupo quien manifestaba que había cumplido con su cometido, pues el señor Parra finalmente estuvo conforme.

Se buscaba que el ferrocarril no perjudicar los intereses de propietarios de fincas. Entre ellos la de limitar a la compañía constructora la Cuban Company, a hacer uso de una faja de cuarenta metros a lo largo de la vía.

Se conformó una comisión para entrevistarse con el señor Juan Mir Cruz, compuesta de miembros del Ayuntamiento y encabezada por el presidente de esta institución gubernativa señor Fernández Rondán y varios concejales.Juan Mir Cruz residía en Auras, lo que es hoy el barrio de Floro Pérez y hasta su casa se dirigieron los comisionistas el domingo 28 de septiembre de 1901. Allí Fernández Rondán le dijo que ellos tenían noticias de que él se negaba a prestar su consentimiento para el cruce de la vía de ferrocarril por su hacienda de Ciego de la Rioja.El señor Juan Mir Cruz, tal como lo publicó el semanario Eco de Holguín manifestó que:

Es un error creer que yo me pueda oponer a que se realice una obra de progreso para nuestro pueblo. Yo estoy conforme en ceder con las condiciones que ustedes me ponen, solicitando a la vez que la empresa cerque de alambre todo lo que le corresponda para que no sufran perjuicios los ganaderos y, además, que en el caso de que no se construya paradero en mi terreno, que se me permita hacer un paradero, por mi cuenta, para yo embarcar los frutos y tomar pasaje cuando me convenga.

La comisión no pudo darle respuesta en ese momento, pero el periódico aseguraba que indudablemente la empresa aceptaría.

A las seis de la tarde se retiró de casa del señor Mir dicha comisión, que según el periódico estaban muy emocionados ya los vecinos del lugar se le comunicó la decisión del señor Mir.El señor Fernández Rondán quedó encargado de comunicar al Míster Luttrell, evidentemente el norteamericano representante de la compañía constructora del ferrocarril, el favorable resultado de las gestiones.

Todo el mundo sabe la respuesta. El paradero se construyó y a su alrededor se conformó el pueblo de Mir. Algo más:no fue hasta 1924 que se aprobó el cambio de nombre de Ciego de la Rioja por Mir.

Hoy Mir exhibe con orgullo la historia del Cuarto Frente Simón Bolívar.

El combatiente Oscar Orozco Biltre,integrante del Cuarto Frente.