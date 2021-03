Radio Juvenil, Con Todo y Para Todos

Radio Juvenil, emisora comunitaria. La emisora CMKD Radio Juvenil fue fundada el 25 de julio de 1986. Está ubicada en la Avenida José Martí, # 20, en el poblado de Buenaventura, municipio de Calixto García, provincia de Holguín, Cuba.



La institución es de perfil comunitario, por eso es una prioridad el vínculo con el pueblo en las diferentes localidades a donde acuden realizadores y periodistas para reflejar el acontecer de este territorio, fundamentalmente, rural.

La programación incluye espacios informativos, educativos, musicales, deportivos, históricos y culturales para diferentes audiencias, de manera especial, para niños y jóvenes. También se destaca el quehacer de los campesinos en las diferentes comunidades.

Se transmite durante 12 horas, de lunes a domingo, en un horario de 7 a.m. a 7 p.m., a través de un transmisor de 250 watts por los 93.7 megahertz en Frecuencia Modulada. El tema musical que identifica la planta es El Golpe Bibijagua, del autor cubano Julio Cueva.

Esta pieza, interpretada por el Órgano Oriental Hermanos Ajo, es muy conocida en este municipio.

El sonidista Edgar Rodríguez en el máster central de Radio Juvenil.

Desde el 29 de septiembre de 2009 contamos con este Sitio Web que refleja el quehacer del pueblo calixteño. Además de los periodistas y colaboradores, la redacción está integrada por:

Directora: Lic. Edelvis Rodríguez Velázquez

Subdirectora: Lic. Roxana Hechavarría Torres

Editor: Lic.Antonio R. Guerra Carralero

Webmaster: Ing. Israel Labrada Almaguer

Será una satisfacción que nos contactes y ofrezcas tus criterios y sugerencias al correo general del sitio:

Estos son algunos de nuestros trabajadores:

Marta Rodríguez, periodista fundadora de Radio Juvenil.

Florinda Vázquez Guerrero. Fundadora de Radio Juvenil. Guionista de programas infantiles, junto a su esposo, el periodista Artemio Leyva, también fundador de la emisora.

Elioneris Leyva y Odalis Vera, locutores.

Jose Luis Díaz Grass (izq.), periodista y Lifreidis Pupo, sonidista.

Edelvis Rodríguez Velázquez. Locutora, bailarina, declamadora y directora actual de Radio Juvenil. Defensora de la cultura local.

Pablo Aleaga, periodista fundador de la emisora.

De izq. a der: Maité Torres, auxiliar de limpieza; Adriana Alarcón, económica; Mirta Velázquez, asistente de programación; Ariadna Hernández, periodista; Milaida Carralero, fonotecaria.

Iraldo Leyva, comentarista deportivo.

Reina Soto, directora de programas.

Wil García (der.), sonidista. Fundador de Radio Juvenil. Innovador destacado con premios en eventos nacionales. Jubilado. A su lado, Eduardo Ajo, Lic. en medios audiovisuales, sonidista y director de programas.