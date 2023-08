Agradece joven madre hermoso regalo el día del cumpleaños de Fidel.

Un lindo regalo recibió la joven madre Lenia Mora Rojas del barrio de Manantiales, un día tan especial 13 de agosto , fecha en que celebramos el cumpleaños 97 de nuestro querido Fidel .

“Para mí esto ha sido algo grande, estoy emocionada porque no esperaba esta sorpresa, recibir las cunas de mis niños, y a todos ustedes, ha sigo un gesto muy bonito. No tengo palabras para agradecer a la Revolución, al municipio por toda la atención que he recibido, a todos Mil gracias.”

Hasta la humilde vivienda de la familia de Lenia, ubicada en Manantiales adentro, llegaron los trabajadores sociales con su carga de amor para entregar dos cunas con sus respectivos colchones para los gemelos Diego y Diago con veinticuatro días de nacidos.

El agradecimiento de la familia a la Revolución y a Fidel también se escuchó de parte de su suegra Mirna Mastrapa Mora. “Esto ha sido el mejor regalo para mi familia ,algo grandioso y bello. Yo agradezco a la Revolución y a Fidel este momento tan especial que estamos viviendo, porque yo amo a esta Revolución ,y por ella seguiré luchando hasta la muerte”, y acotó “ muy agradecida”.

Ada Iris Velázquez Cruz, directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el municipio ,quien junto a los trabajadores sociales hizo entrega de los recursos expresó “ como parte de la atención al programa materno infantil y a las familias en situación de vulnerabilidad en lo que va de año al igual que Lenia , más de treinta madres han recibido cunas, colchones y otros recursos de manera gratuita ,acción que se realiza de conjunto con Salud pública y los delegados del barrio. “ Y acotó “Esa es la grandeza de esta Revolución no deja a nadie desamparado y llega hasta los más humildes”