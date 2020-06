El país emprenderá el camino hacia la mayor normalidad posible

A tres meses de reportados los primeros casos de la covid-19 en Cuba, y casi a las puertas del inicio de la etapa de recuperación, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en que debemos «seguir trabajando con responsabilidad y con la certeza de que podemos controlar la pandemia y evitar rebrotes».

Al intervenir este jueves en el programa Mesa Redonda, que detalló el Plan de medidas para una primera etapa de recuperación post covid-19, concebida en tres fases, comentó que según tengamos mejores resultados, se llegará más rápido a la normalidad.

Expresó que, como posible pronóstico, la primera etapa comenzaría a mediados de la semana próxima o a inicios de la siguiente.

Pero la victoria, dijo, solo será sólida y permanente si entendemos que los próximos pasos exigirán igual disciplina, consagración y esfuerzo, y que el regreso a la nueva normalidad será escalonado y bajo control.

Durante su comparecencia, el mandatario apuntó que las estadísticas actuales dan señales alentadoras. Sin contar algunos eventos adversos, sucedidos recientemente, el país ha ido disminuyendo los casos positivos por día, y los enfermos activos que se mantienen ingresados. Agregó que el indicador de pocas muertes durante varios días consecutivos y la disminución de pacientes en estado grave y crítico, van señalando los resultados de la aplicación de los protocolos terapéuticos, con el aporte de la ciencia y la biotecnología cubanas.

Díaz-Canel señaló, además, que se ha trabajado en una estrategia económica y social en dos etapas, para afrontar la crisis aguda que, a nivel mundial, ha provocado la epidemia.

La primera implicará ir regresando de manera gradual a la normalidad en todas las actividades productivas, económicas y sociales del país. La segunda corresponderá al fortalecimiento económico para enfrentar la crisis prolongada a nivel global.

Como fortalezas para evitar que la covid-19 se convierta en una endemia, resaltó el sistema de salud forjado en la Revolución, que ha logrado eliminar 14 enfermedades infecciosas y atenuar nueve patologías más. «Estamos en condiciones de controlar la enfermedad», aseguró.

Respecto a las medidas por venir, afirmó que se aplicarán de manera escalonada y asimétrica, pues todas las zonas del país no se encuentran en la misma situación. Según los modelos matemáticos y epidemiológicos, el epicentro y cola de la pandemia están en La Habana; por tanto, la capital se va a demorar más que el resto de los municipios y provincias para llegar a las diferentes fases.



Indicó aprovechar los resultados de las más de 500 medidas aplicadas, las cuales, en no pocos casos, deberán mantenerse, como:

Continuar con el ahorro como premisa.

Retomar las medidas restrictivas si hubiese algún rebrote o incidencia.

Reanudar todas las actividades productivas y de servicios, pero con limitaciones.

No se eliminará el uso del nasobuco, elemento de protección que hay que mantener, sobre todo en los espacios públicos, así como la máscara médica.

Mantener el lavado frecuente de las manos y otras recomendaciones de higiene y desinfección.

Seguir con las pesquisas activas.

Evitar las actividades al aire libre con grandes concentraciones de personas, y las aglomeraciones, sobre todo, en lugares cerrados.

Mantener regulaciones con el transporte y la movilidad de las personas.

Atender de manera personalizada y priorizada a las familias más vulnerables.

Asumir, como una norma, el distanciamiento físico.

Continuar protegiendo al personal de la salud.

Incrementar y perfeccionar los servicios a domicilio y el comercio electrónico.

Abrir, con un grupo de limitaciones, al turismo nacional, y luego al internacional, siguiendo el control a los posibles enfermos.

Aprovechar nuevas oportunidades de exportación en el área farmacéutica y de servicios médicos.

Perfeccionar el acopio y la distribución de productos básicos para la población.

Potenciar la participación de la ciencia y seguir desarrollando las investigaciones, sobre todo en los cinco candidatos vacunales cubanos.

Mantener el combate contra la corrupción y las ilegalidades.

El Jefe de Estado también recomendó hacer una valoración de los resultados de la etapa de recuperación, e incluir las experiencias en los planes de reducción de riesgo y vulnerabilidades para el enfrentamiento a epidemias; lo cual se puede perfilar, cuando existan las condiciones, en un Ejercicio Meteoro a nivel de país.

LA MAYOR NORMALIDAD POSIBLE

Tras meses de confinamiento y estrictos controles sanitarios, Cuba emprenderá el camino hacia la mayor normalidad posible. De acuerdo con el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, para ese avance discreto y gradual, se tomarán un grupo de medidas que, divididas en tres fases, intentarán impedir un rebrote de la enfermedad en el país.

Para ello, en una primera fase, el distanciamiento físico y el uso del nasobuco será obligatorio. A partir de la segunda fase, se exigirán estas medidas de protección en actividades públicas, lugares cerrados, y donde ocurra una alta concentración de personas.

De ahora en lo adelante, a cualquier persona que llegue a su centro de trabajo con síntomas respiratorios, no se le permitirá la entrada y se le recomendará que se presente a una institución de salud para que sea evaluado por un especialista. Esta medida se mantendrá durante las tres fases de recuperación.

SERVICIOS HOSPITALARIOS INTERRUMPIDOS

Desde la primera fase se reiniciarán gradualmente los servicios hospitalarios interrumpidos durante estos meses, como ciertas consultas y operaciones no urgentes. Se restituirán en un 50 % en la primera fase, un 75 % en la segunda y, por último, total normalidad.

Los servicios estomatológicos también se retomarán desde la primera fase, garantizando las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los profesionales y a los pacientes.

APERTURA DEL TURISMO

En una primera etapa solo se permitirá el turismo local.

El turismo internacional iniciará en la segunda etapa, y se circunscribirá a la cayería norte y sur del país. En dependencia de la demanda, abrirán los cayos Santa María, Coco, Guillermo, Cruz y Largo del Sur. Las ofertas no incluirán excursiones a las ciudades. Este producto no se venderá al turismo nacional durante la primera fase.

Todos los turistas internacionales tendrán que someterse a una prueba de pcr al arribar al país y al control de temperatura.

En el hotel donde se hospeden se les mantendrá una vigilancia clínica epidemiológica. En caso de que un turista de positivo al virus, será hospitalizado.

A los trabajadores del sector turístico se les aplicará un test rápido al incorporarse al hotel en que laboran.

Aquellos que atiendan a los primeros turistas internacionales, trabajarán en el hotel de forma seguida durante siete días. Cuando concluyan, deberán cumplir siete días de aislamiento en sus viviendas y tendrán un seguimiento por la atención primaria de salud.



RESTABLECIMIENTO GRADUAL DEL TRANSPORTE

Durante la primera etapa se mantienen las restricciones de entrada y salida del país, solo se permitirá el arribo de vuelos humanitarios, de carga y colaboradores.

Continuará el ingreso al país de personas residentes en Cuba que se encuentran varadas en el extranjero, con los protocolos de cuarentena de 14 días.

En la segunda y tercera fase se comenzarán a recibir los primeros vuelos internacionales chárter a los aeropuertos de Cayo Coco (por donde llegan también pasajeros con destino a Cayo Guillermo y Cayo Cruz) y de Cayo Largo del Sur.

Se restablece, con limitaciones, el transporte público urbano, intermunicipal y rural, tanto estatal como privado en la primera fase.

En la primera fase también se restablecen las transportaciones interprovinciales, pero solo para cubrir un grupo de demandas asociadas a determinados intereses laborales en sectores como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los ministerios del Interior, de la Construcción o del Turismo.

En una segunda fase se reinician las rutas regulares interprovinciales, sea por ómnibus, trenes, aviones y catamaranes.

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES

El Primer Ministro informó que se mantendrá durante las tres fases el pago por resultados en el sector empresarial, y en cuanto a la Resolución 114, adecuada en dos ocasiones, añadió que se va a mantener a partir de suprimir como condición el crecimiento de las utilidades.

El trabajador que en el momento de la pandemia se encontraba fuera del país, se le prorroga y asegura su derecho al puesto de trabajo.

Se restablecerán desde la primera fase los servicios necesarios para el pueblo, como paladares, cafeterías, casas de renta.

En una primera fase se estimulará el reinicio de las actividades de los cuentapropistas, y en la segunda, se empezarán a dar las nuevas autorizaciones para esta forma de gestión no estatal.

Los trabajadores que no asistan a su centro de trabajo por disposiciones relacionadas con problemas sanitarios o de salud recibirán el 100 % de su salario.

Se potenciará el teletrabajo y el trabajo a distancia.

Se mantienen las prórrogas de licencia no retribuida a las madres.

En el caso de la madre, padre o tutor encargado del cuidado de niños, se les eliminará la garantía salarial por estar en su casa a partir de que reinicien las actividades escolares.

Se suspende, a partir de la segunda fase, la prórroga por un plazo de seis meses que se dio en términos de vigencia de las pensiones por edades, aprobadas temporalmente.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Las asociaciones de personas con discapacidad podrán comenzar desde la primera fase sus actividades.

Se mantiene el aplazamiento de las cuotas tributarias, las cuales se restablecerán en la segunda fase y según los niveles de actividad recuperados.

En la tercera fase, tendrá lugar el reinicio del cobro de las multas.

Las medidas del Plan aprobado prevén la flexibilización gradual de los servicios necrológicos, incluida la transportación de aquellas personas que fallecieron fuera de su provincia de origen. En el caso de que el fallecimiento esté relacionado con la covid-19, se mantienen las regulaciones establecidas.

En la segunda fase comenzará la reanudación del cobro de la electricidad, del gas y la factura telefónica.

Desde la primera fase se reanudan los servicios que incluyen la formalización del matrimonio, así como los bufetes colectivos y procesos penales, según su urgencia, naturaleza e impacto social.

Las instituciones religiosas podrán iniciar gradualmente sus oficios o servicios religiosos, tratando de evitar las concentraciones masivas.

Correos de Cuba restablecerá sus servicios desde la primera fase. En la tercera, se incluirá todo lo relacionado con las encomiendas internacionales.

POTENCIAR EL COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR

Las sucursales extranjeras que operan en Cuba tendrán una prórroga automática.

Desde la primera fase abrirán los mercados industriales, la venta de calzado y otras confecciones en la red del comercio, y los servicios de posventa y garantía.

Se mantienen las ofertas a domicilio y comenzará la venta gradual de productos a trabajadores por cuenta propia con el propósito de estimular sus actividades comerciales.

Se restablece la red de alojamiento de las empresas provinciales y municipales, así como los servicios de círculos sociales, parques de diversiones, zoológicos, acuarios, jardines botánicos y otros, pero con una capacidad del 50 % en la primera fase.

EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

El curso escolar reabrirá en el mes de septiembre para su culminación, y en noviembre iniciará el nuevo periodo lectivo.

En la Educación Superior se mantienen pospuestos las clases y los exámenes de ingreso, durante el transcurso de las dos primeras fases.

En cuanto al Deporte, continúan suspendidos los eventos internacionales.

Desde la primera fase abrirán los gimnasios con una disminución de personas.

A partir de la segunda fase, comienza la 60 Serie Nacional de Béisbol.

En el sector de la Cultura, comenzarán a abrir los museos e iniciará la comercialización del talento artístico.

A partir de la segunda fase se elimina el pago adicional aprobado para los artistas.

En el segundo momento de la recuperación, empezarán a funcionar las casas de cultura, los teatros y los cines.

MEDIDAS PARA EL VERANO

Se permitirá el acceso a las piscinas públicas, pero con un protocolo de desinfección de las instalaciones.

Las playas abrirán, pero con apoyo de fuerzas del Ministerio del Interior, para evitar la aglomeración de personas.

No se realizarán carnavales ni otras fiestas populares.

YA SE ELABORA EL PLAN DE LA ECONOMÍA DE 2021

Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, señaló el fuerte impacto del nuevo coronavirus en la economía mundial. Aun cuando todavía no es posible valorar todos los daños, dijo que las contracciones en los países desarrollados y el incremento de la pobreza en América Latina y en otras regiones son palpables. «Por supuesto, Cuba también está sometida a esos factores», afirmó.

Para implementar cada una de las fases dirigidas a encaminar el país hacia la nueva normalidad, el Ministro de Economía explicó que se ha diseñado una estrategia marcada por varios elementos.

En primer lugar, ajustar el Plan de la Economía para el actual año bajo la premisa de no acomodarla al nuevo contexto, sino imponerse a él. Para ello, mantener las exportaciones en los sectores no paralizados es un punto clave.

Destacó que ya se trabaja en el plan de la economía de 2021. La estrategia creada para enfrentar una situación prolongada de crisis conducirá al rediseño de muchas cuestiones. Entre ellas, mencionó fortalecer el ahorro, generar más ingresos en divisas, utilizar más eficientemente los recursos del país, defender la exportación y la producción nacional. Confirmó que es la producción de alimentos la gran prioridad.

«Frente al nuevo contexto, necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía que nos permita imponernos con éxito. La idea no es solo resistir, sino continuar desarrollándonos».

EL BLOQUEO, EL OTRO ENEMIGO

A modo de conclusión, el Presidente cubano planteó que el nuevo coronavirus resultó un desafío para el país, pues en medio del azote epidemiológico, Estados Unidos recrudeció todavía más el bloqueo económico, comercial y financiero.

«Pero eso no logró quebrarnos, no logró asfixiarnos y los adversarios tuvieron que aprender que cuando afirmamos que Somos Cuba y Somos continuidad, no es una mera consigna, expresamos una afirmación de nuestra historia de resistencia, de victorias e impulsamos un huracán de creatividad para romper las adversidades», afirmó.

Recordó la convocatoria del General de Ejército Raúl Castro a tensar fuerzas en la lucha contra la pandemia y destacó la articulación entre fuerzas civiles y militares con un único objetivo: proteger las vidas humanas.

También evocó el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en estos meses y su obra visionaria en ámbitos estratégicos como la salud pública, la ciencia, los recursos humanos, cada vez mejores preparados en el principio de servir a la vida, libres de una visión mercantilista.

Díaz-Canel patentizó que todo lo hecho, en medio de las tensiones financieras, brota de una obra de 61 años levantando una nación respetada y admirada en el mundo por su capacidad de luchar y vencer.

«Si uno repasa el modo en que se trabajó en estos meses, se tiene que reconocer la extraordinaria respuesta de nuestro pueblo, los profesionales de todas las disciplinas científicas y académicas y los trabajadores de la salud», enfatizó.

Los estudios de la evolución de la covid-19 en el país, los protocolos de atención a enfermos, las soluciones tecnológicas y farmacéuticas, el arsenal de técnicas de respaldo a la atención médica, todo eso que estamos dispuestos a compartir con el mundo, es la obra de la Revolución Cubana, aseguró Díaz-Canel.

Precisó que, si bien hubo, y aún persisten, indisciplinas, la respuesta popular mayoritaria fue al llamado del Partido y del Gobierno a entender y acompañar la estrategia del país.

El mandatario también hizo alusión a la posición de ee. uu. de desatender las responsabilidades dentro de la Organización Mundial de la Salud, cuando son los más necesitados.

Gracias a que en Cuba salvaguardamos nuestro modelo de justicia social, mientras otros se rendían, es que pudimos enfrentar los peligros con nuestras propias fuerzas, las que se comparten con la humanidad y «lo seguiremos haciendo», aseveró.

Antes de concluir, Díaz-Canel reiteró que los organismos del Estado preparan las acciones y, en breve, estará lista la implementación de la nueva fase de la estrategia general y, posteriormente, se presentará la etapa de fortalecimiento económico.

Como un aplauso verbal, el Presidente agradeció a todos los que se han entregado en cuerpo y alma, y a los que han colaborado cumpliendo con las medidas disciplinarias que la situación ha impuesto.

«¡Fuerza Cuba, que nos recuperaremos y venceremos!», concluyó.