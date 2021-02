No hay tierra mala, lo que hay es que atenderla

“Cuando me mudé para esta casa, para estar cerca del hospital de aquí de Buenaventura, empecé a sembrar algunas matas de plátano y de fongo, y enseguida los vecinos empezaron a decirme que no perdiera el tiempo que aquí no se daba ni el basarillo, pero mire, son incontables los plátanos y los platanitos frutas que nos hemos comido”, comentó Héctor Peña Rodríguez en los inicios de la conversación.

Peña Rodríguez, quien reside desde hace algunos años en lo más alto del reparto Jardín, es un hombre que por sus padecimientos tiende a la obesidad, sin embargo su forma de hablar es muy ágil y se disfruta escucharlo, sobre todo cuando platica de sus labores en el patio de su vivienda: “Aunque usted no lo crea aquí hay cerca de veinte plantaciones distintas, entre ellas algunas muy escasas por esta zona como la piña y el ajonjolí”.

Para Carmen Rodríguez, su progenitora, todo está bien claro: “Sus amores por los sembrados nacieron con su niñez, allá en Jagüeyes, es algo que le ocupa todo el tiempo, fíjese, que en este patiecito halla casi veinte sembrados distintos, es algo grande, y el agua que reciben es de la ropa que se enjuaga que el muchacho se la echa toda, pues él no permite que se bote una sola gota de agua”.

Y no se equivoca Carmen, pues además de los cultivos mencionados, se pueden apreciar la yuca, boniato, ñame, ají, ajo, tomate, maní, frijol caballero, calabaza, y varias plantas medicinales.

“Muchos vecinos han disfrutado de algunas de estas siembras, sobre todo de los platanitos frutas que son muy sabrosos y que nos aseguran las meriendas, por eso voy a plantar tres o cuatro plantones más, para que siempre haya una que esté madurando”, dijo este calixteño, que a pesar de sus enfermedades y de los criterios de sus vecinos está demostrando que la pasión engendra cosas bellas y que la tierra, para que produzca, solo necesita atención constante.