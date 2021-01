Siempre hay tiempo para que se cumpla un sueño

“Esto es como si se estuviera cumpliendo un sueño de la niñez, pues de pequeño, mi padrastro, que era amante a la siembra de hortalizas, me enseñaba como lograr los mejores resultados”, así nos decía al visitar su casa, Edesio Peña Martínez, con un pequeño patio que puede catalogarse como “una joyita terrenal”.

Cámara fotográfica en manos, tomando instantáneas de los bonitos y fecundos canteros, una esbelta vecina, desde su vivienda refirió: “que bueno Edesio, que la emisora de a conocer el tremendo trabajo que realizas, pues en verdad es un ejemplo de lo que se puede hacer en un patio por chiquitito que sea”.

Y no se equivocaba la muchacha, porque tener en tan reducido espacio un huerto con tantos alimentos y condimentos, es muy significativo, sobre todo en momentos en que la máxima dirección del país está solicitando poner en producción cualquier espacio de terreno baldío.

Para este hombre que se desempeña como comprador de la Cooperativa de Créditos y Servicios William Soler, del barrio de El Jiquí y en ocasiones como campesino en algunas de las fincas de la mencionada entidad, es difícil que su “joyita” siempre esté con tanto verdor: “casi siempre, a las cuatro y media o cinco de la madrugada estoy con la luz de una lámpara, sacando las hiervas malas y luego jarra en mano, regando matica a matica, esta tarea se repite en la tarde noche pero en días alternos, no es fácil pero me alegra tanto que no siento el rigor”.

Los canteros están diseminados por todos los costados de la vivienda, ubicada muy cerca del Centro Escolar Rigoberto Mora, de Buenaventura. En unos hay tomate, en otros ajíes, en otros cebolla blanca, lechuga. También crecen con mucha fuerza plantaciones de aguacate, mango, limón y distintas variedades de plátano.

En hora buena, que en tiempos en los que además del cada vez más diabólico bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, y en medio de la covid 19 sigan multiplicándose las personas que, como Edesio, aprecien el gigantesco valor de obras pequeñas, cuando se hacen con tanta pasión.