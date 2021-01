Otro premio más para un genuino calixteño

“Los que me conocen saben que no trabajo para premios ni nada de eso, pero no te niego que me sentí muy contento cuando me dijeron que me entregarían la condición de holguinero distinguido en el recién concluido 2020”.

Así, rebozado de humildad nos comentaba Carlos Alberto Pozo Ramírez, quien recibió el reconocimiento a nivel de provincia por los loables resultados obtenidos en el pasado año.

Carlos, sin discusión, merece todos los premios que se instituyan el en país, pues es un hombre dedicado íntegramente a su labor como ganadero de referencia a nivel de nación.

“Debo aclararte que estos resultados no son solo por mi pasión desmedida por la ganadería, pues sin el apoyo de Nuvia, mi esposa y de mi niña, muy poco pudiera mostrar”.

Para Carlos Alberto, entre los mayores recolectores de leche vacuna del territorio holguinero, la atención a sus tres obreros está primero que todo, y en segundo lugar la alimentación del ganado, “mis colegas no quieren entender que la siembra de pastos proteicos, como la Moreira, la titonia, la moringa, además de la caña, es fundamental para lograr más leche y mayor peso de los novillos y toros”.

En hora buena, este estímulo moral a uno de los hijos de este municipio de Calixto García que inicia la faena laboral antes del amanecer y la concluye pasadas las ocho de la noche, siempre pensando en su economía familiar y los aportes al país.