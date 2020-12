Reconocimiento a los trabajadores de la construcción.

Trabajadores del sector de la construcción del holguinero municipio de Calixto García celebran su día en homenaje al mártir Armando Mestre, humilde albañil participante en la gesta del Moncada y que perdiera la vida en el combate de Alegría de Pío.

Andrés Parra Valdés se siente satisfecho de laborar en la construcción: “ Llevo quince años en el oficio de albañil, me ha gustado siempre desde que era casi un niño, Pienso que en tareas como la edificación de viviendas y la producción de materiales muy importante es la calidad y por eso trabajamos para cumplir y salir adelante”, confiesa.

La Unidad Empresarial de Base, Empresa Constructora Domos de este municipio, tiene sesenta y cuatro trabajadores distribuidos en brigadas ubicadas en la localidad de Mir y Buenaventura.

Y si de experiencia en la actividad sindical hay que mencionar a alguien, esa es precisamente Mireya Pérez Borrego: “Es una enorme satisfacción compartir con estos humildes compañeros. Hace unos años que me jubilé luego de más de cuarenta años, inicié en la ECOA 19 de Holguín, posteriormente me trasladé para Buenaventura, y es aquí donde culminé mi trabajo.

“Pero no he descansado, siempre me mantengo activa, doy mis vueltas converso con ellos porque es necesaria la labor persuasiva, de convencimiento, que comprendan que aunque falten recursos materiales lo poco que se tiene hay que preservarlo, protegerlo para evitar las acciones delictivas”.

Para Alfonso López Ávila compartir con su colectivo, es un placer: “Llevo aquí dieciséis años, soy jefe del Servicio Interno, tratamos siempre de ofrecerles lo mejor en cuanto a aseguramiento logístico. Pueden faltar recursos pero lo que no puede estar en falta es el buen trato al hombre, la explicación a tiempo, en fin, estar al tanto de sus preocupaciones y junto con la sección sindical ofrecer respuesta”.