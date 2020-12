Aliento, alma y ejemplo en el quehacer de los educadores

“El mejor homenaje para un maestro está en la continuidad de sus alumnos, en verlos plenos, satisfechos, convertidos en profesionales, pero mejor aún, en mejores personas”, así me afirma, visiblemente emocionada, la maestra Alina Carralero Serrano.

Desde hace cuarenta y dos años esta mujer anda entre educandos, libros, reuniones, familia, aula, escuela: “Figúrese periodista, yo amo a los niños. El que no tenga corazón para ser maestro no puede formar conciencias, nosotros somos el espejo, de ahí el compromiso de mantener una conducta intachable, y más en estos tiempos donde algunos equivocan la brújula. Prepararnos cada día mejor debe caracterizar nuestro quehacer,” afirma.

Por su parte, el joven Adonis Torres Rodríguez, maestro del primer ciclo del Centro Escolar “Rubén Bravo”, asegura que para formar a la nueva generación hay que conocer de todo o de casi todo: “Desde que era niño mi padre me estimuló hacia la lectura. Un hombre humilde que se acercó al libro, y mire usted, yo soy asiduo lector. En la actualidad se desaprovecha esta oportunidad que hace crecer al ser humano, y pienso que tenemos una gran responsabilidad los docentes para indagar, conocer, elevar la cultura y trasmitirla a los demás”.

La maestra Alma Peña Cruz bien lleva el nombre en su magisterio: “Son cincuenta años y sigo, no desmayo. Me jubilé pero qué va, volví y aquí me ve con mis niños de la educación especial. Mis inicios se remontan a los años sesenta, recuerdo que fue en la nombrada calle Francoi, hoy novena, en el poblado de Buenaventura. Tenía alumnos que casi me duplicaban la edad a los que instruimos y educamos, muchos lograron oficios y hasta carreras que los han hecho felices, realizados.

“Luego, en mi andar por el magisterio, fui directora de la educación de adultos, de escuelas, y metodóloga en la dirección municipal de mi organismo. Mi esposo es también maestro reconocido, y estoy satisfecha de mis hijos que han proseguido su instrucción y educación. Felicito en esta jornada a mis colegas, y en especial a los más jóvenes que son en definitiva nuestra continuidad”.

Paras este periodista escuchar los testimonios de los hombres y mujeres que contribuyen a forjar el futuro, constituye un privilegio. No es solo una jornada. En cuadras, barrios, comunidades, la labor del maestro debe recibir la consideración porque es él quien en pago instruye, prepara con la humildad que solo los distinguidos son capaces de llevar adelante.