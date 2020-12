Baluartes en la producción y los servicios

Julio César Leyva Ledea es un joven calixteño que impresiona por sus saberes en la rama de la economía donde confiesa sentirse a gusto, pero a la vez siempre presto al reto que impone una especialidad de ese tipo en la actualidad.

Con sólo 27 años asume el liderazgo del departamento económico en la Empresa Agropecuaria Jíquima, del holguinero municipio de Calixto García, con la colaboración de 13 trabajadores vinculados directamente a su área.

“La contabilidad, asegura, es el espejo de las operaciones económicas, si las cosas no nacen bien no pueden estar bien. Lograr que la empresa funcione y con buenos resultados no es tarea fácil, pero se encamina la labor en la que todos ponemos un granito de arena para ir alcanzando buenos resultados en momentos que lo demanda el país.”

Entrega, superación constante y búsqueda de iniciativas para que no se detenga la producción distinguen a este jovial y carismático calixteño que bien sabe la valía de un buen equipo de trabajo.

Con ese mismo propósito, pero desde frentes distintos, el joven Diosvani Guerra tiene bien definido su quehacer: “Me desempeño como Especialista Principal de Atención asegurando cada detalle en la empresa, pero además soy productor. Con la ayuda de mi esposa y suegro tengo cerca de 36 hectáreas de cítricos (naranja, toronja y limón). El pasado año entregamos 30 toneladas y en este aspiramos a lograr mayores resultados y siempre con la convicción de que sí se puede aunque existan limitaciones con los recursos”.

En breves líneas, el aporte de dos jóvenes calixteños que desde frentes diversos tienen las mismas metas y aspiraciones en una entidad que hoy exhibe logros que se revierten en satisfacción para el pueblo que agradece cada producción derivada de los campos o la minindustria en la que tanto Julio César como Diosvani son protagonistas.