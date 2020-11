Juvenil aporte a favor de la vida

Disposición, entrega y amor por su profesión son algunos de los calificativos que definen a la joven calixteña Indira Cedeño Peña quien no dudó ni un instante en poner en práctica métodos de enseñanza para que cada uno de sus estudiantes de la escuela primaria Wilfredo Peña, del Consejo Popular de Mir, vencieran las habilidades ante los retos que imponía la Covid 19: “Tiempos difíciles, asegura, pero también momentos que nos hacen pensar en cómo dar un poco más de nosotros y, sin dudas, deja los frutos, pues pudimos llegar hasta los hogares de los niños que no tenían la posibilidad de recibir las teleclases con los materiales escritos para no perder ni un día en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en tiempos difíciles también hay lecciones de vida”.

Por esta labor que no descuidó durante varios meses para que sus educandos culminaran con éxito el período lectivo que el nuevo coronavirus intentaba malograr, y su activo quehacer en casa para aprovechar cada pedazo de tierra en la siembra de alimentos, le fue conferida la condición de “Joven por la Vida” que otorga el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas para resaltar el aporte a las tareas de prevención y enfrentamiento a la Covid 19.

En su barriada mireña tuvo el agasajo para hacer público el estímulo que compartió con su esposo, quien también dejó sobradas muestras de que con los jóvenes hay que contar. Así contó orgullosa Cedeño Peña: “Alexei Pérez Sosa también es uno de esos valientes en defensa de la vida, como trabajador del Inder fue decisivo en el traslado de los alimentos a vecinos beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia con los cuales se creó un estrecho vínculo familiar”.

Son solo dos ejemplos entre tantos calixteños, que ni en los más duros momentos de la pandemia, dudaron en dar su paso al frente y decir presentes para salir a las calles y con la debida protección aportar a favor de la vida.