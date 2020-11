Satisfecha profesional de la salud calixteña de su labor en tierras venezolanas

Como una enriquecedora experiencia profesional define la Licenciada en Enfermería Reina de la Caridad OFarril Fernández la misión de 16 meses que cumplió en el hermano país de Venezuela: “Muy contenta con lo logrado allí. Me desempeñé como enfermera intensivista poniendo en práctica lo aprendido en mi tierra donde la salud de los demás es lo primero, afirma sonriente La negra, como también se le conoce cariñosamente en el holguinero municipio de Calixto García.

“Nos enfrentamos a problemas de salud cotidianos como infecciones urinarias, neumonía, entre otras dolencias, en las que Cuba cuenta con reconocidos protocolos de actuación y logramos devolver el bienestar a cientos de venezolanos que agradecen la puesta en práctica de proyectos como este entre Cuba y Venezuela que han posibilitado una atención gratuita y de calidad a los más necesitados y te digo, enfatiza Reina de la Caridad, el pueblo agradece de corazón esta iniciativa y así se lo expresan a quienes tenemos la dicha de trabajar en programas sociales como este”.

Pero su labor fue más allá de la sala de cuidados en el Centro de Diagnóstico Integral de la Prefectura de Baruta, en el estado de Miranda. La comunidad también formó parte de su quehacer en la prevención de enfermedades: “Fue algo bonito porque es otra manera de sentirte útil y aportar al enfrentamiento de la devastadora pandemia de la Covid. Allí salíamos a explicar a la población de la necesidad del uso del nasobuco, la autoresponsabilidad en el cuidado de su salud para evitar el contagio con el nuevo coronavirus y eso, sin dudas, ayudó mucho”, comentó OFarril Fernández, una emprendedora, carismática y sociable mujer que es capaz de ganarse en un instante el cariño de los demás. En suelo bolivariano no fue la excepción, por eso hoy guarda con mucho cariño las fotos de esas humildes personas que recibieron sus cuidados.

“Cuando me dijeron que venía de regreso a mi patria me alegré mucho, también lloré. No te podría describir, porque se unen muchos sentimientos, pero es una felicidad inmensa el reencuentro con mi hijo, la familia, amistades; pero mi tiempo culminó y con satisfacción te digo que cumplí con éxito mi misión y ahora de nuevo en mi terruño al que amo y quiero con la vida. Soy natural de La Habana, pero me siento bendecida de vivir aquí porque su gente me acogió con mucho amor y creo que ha sido recíproco, por eso me siento hija adoptiva de este pueblo maravilloso y lista para la reincorporación laboral”.