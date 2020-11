Alegrías compartidas a las puertas de la Universidad

De fiesta están los estudiantes que culminaron el duodécimo grado y lograron las ansiadas carreras universitarias.

En el municipio de Calixto García sesenta y ocho de ellos vencieron con calidad los exámenes de ingreso, y hoy disfrutan de la posibilidad que un país humilde les da para estudiar carreras como la arquitectura, la medicina, ingenierías, licenciaturas, muchas de estas, un privilegio, incluso en países altamente desarrollados.

Así lo confirma Yasel Pérez Chávez: “Estoy muy feliz, periodista, imagínese que logré la carrera de Arquitectura. Yo soñaba con ella y para aprobar estudié día, noche y madrugadas porque si uno se conforma con solo la explicación del profe, claro que no basta.

“Mi padre es Ingeniero hidráulico, mi madre Licenciada en Enfermería. Ellos son el ejemplo para que me esforzara y lograra avanzar y ya usted ve. La Revolución puede contar con mis servicios porque a ella le agradezco el presente y el futuro que me depara”, dijo visiblemente emocionado.

Surisaray Hernández es una joven muy dispuesta, dada al diálogo fluido: “Ahora casi no puedo hablar - me dice con esos ojos expresivos que casi no percibo por la mascarilla - porque la emoción es muy grande, aunque tenía la seguridad de que alcanzaría Medicina. Soy de una familia humilde de este poblado. Lograr ese objetivo me hace grande, estoy muy contenta, trataré de ser una buena doctora en todos los sentidos”, concluye.

La joven Yeslei Cabrera siente que la felicidad ha tocado su corazón: “Logré la posibilidad de estudiar Comunicación social. Para lograrlo tuve que esforzarme y en ello va la ayuda enorme de los profesores, de la dirección de la escuela y de la familia. De ahí que mi comportamiento va a continuar de la manera que me ha caracterizado, con responsabilidad y entrega al estudio para responder a la confianza que me han ofrecido mis padres y la Educación cubana, porque ¿cuántos jóvenes inteligentes de otros países no pueden ni llegar a la secundaria porque su familia no tiene dinero para costearle los estudios?”.

Continúa la algarabía, las muestras de regocijo en este grupo donde confluyen muchachos, padres, profesores, directivos de la educación. Tal vez algunos no lograron la misma especialidad que ansiaron en primera opción, tal vez, pero ninguno quedará sin ingresar a las aulas universitarias.