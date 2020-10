El guajiro Vidal ve con los ojos del corazón (+ Audio)

“Bueno yo me levanto a las 4 y media de la mañana. Voy, ordeño las vacas, me doy una estrujá con jabón y agua. Me voy pal camino, llevo la leche, le hecho maíz a las gallinas, y pego el palo y me voy pa los potreros. Este palo es la guía mía”.

Aurelio Vidal Velázquez Pérez, no es un productor cualquiera, el reside en el barrio de Las Guásimas, en el municipio de Calixto García, provincia de Holguín. Un accidente doméstico lo privó de la visión, hace más de 15 años, lo que le impuso crecerse como persona y como agropecuario.

“Llevo 3 años ya como mejor pecuario en la entrega de carne vacuna y de ganado menor. Este mes me faltaron 7 litros de leche para llegar a 1 000. En una hora y 20 minutos ordeño 7 vacas. Yo, pese a que nos las veo, me pongo en la portada, el yerno mío las arrea, y cuando pasan, a tientas las enlazo por los tarros, las amarro y ahí mismo pongo un asiento y luchando con ellas las ordeño”.

Conversar con el guajiro Vidal es pertrecharse de energía positiva y, sobre todo, ganas de avanzar.

“Tengo 33 rosas de tierra limpias. Las limpio yo solo. Me voy guiando por un caminito, con mi palito que tengo para eso, y si de momento me pierdo, rápido toco la cerca y me oriento. Yo tengo una mocha que adapté y con eso deshierbo. Tengo en mi finquita boniato, maíz, yuca, para el consumo de la familia, pero si alguien de la comunidad necesita, viene y yo le resuelvo la vianda”.

Conversando con Aurelio, su mirada se pierde en el infinito, pero sus ideas están muy claras y en el presente; su falta de visión total, no le impide producir leche y carne para impulsar la economía cubana. La picaresca criolla lo envuelve y lo hace un ser especial.

“Yo ando toda la finca solo, sin la ayuda de nadie, y voy a un molino que tengo y me encaramo cuando se rompe. Con la ayuda de mi hija, con un teléfono, hablamos y le quito y le pongo tuercas, y el que crea que soy un mentiroso que venga que le enseño. También soy el que hago las cercas. Sí, tienen alguna curvita, claro que pueden tenerla, pues nada es perfecto, si me quedaran derechas era porque entonces podía ver”.

Los sueños del guajiro Vidal, de Las Guásimas, un día cambiaron de color, todo se volvió negro para él con la pérdida de su visión, pero su finca y la vida con su perseverancia se tornaron color esperanza y no se cansa de repetirlo, su fórmula mágica es: “Que no se achanten en la casa, que tiren palante”.