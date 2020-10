Un calixteño en la zona roja

Elier Álvarez Ramírez es uno de los tantos profesionales residentes en el municipio de Calixto García que han dado el paso al frente para contribuir a la lucha contra la COVID-19.

Máster en Ciencias del Deporte y profesor de Educación Física en el Centro Politécnico Calixto García Iñiguez, de Holguín, cambió el silbato y los planes de clases por escobas y trapeadores para aportar su granito de arena a la lucha contra la pandemia.

Álvarez Ramírez, de 42 años de edad y residente en la localidad de Dovales, en el occidente holguinero, fue profesor de su especialidad por varios años en el territorio calixteño y se siente orgulloso de haber contribuido con su aporte a la lucha contra esta mortal enfermedad. Sobre lo que significó para él haber cumplido esta tarea, argumentó: “Me siento orgulloso de haber contribuido con un granito de arena en la lucha contra la COVID-19. Estuve en la zona roja en la brigada de limpieza, pero lo digo con orgullo porque, aunque soy un profesional, allí me sentí útil, cumplí la tarea que me asignaron y estoy dispuesto a cumplir con cualquier otra que me asigne la Revolución”.

El ejemplo de Elier Álvarez, y otros que como él han dado el paso al frente para contribuir a combatir el nuevo coronavirus, es digno de resaltar y demuestra lo que es capaz de hacer nuestra juventud cuando se le asignan tareas como estas en tiempos de pandemia.