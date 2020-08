Una Mariana apegada al surco

“El trabajo del campo es duro, y nosotras tenemos que respaldar a los hombres en esas labores, nosotras tenemos la tarea producir alimentos, y es así como le rendimos tributo a Vilma. El trabajo es sacrificio, yo soy delegada del Poder Popular también y el trabajo ennoblece”.

Omara Velázquez Carralero es presidenta de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cristino Naranjo, del barrio de Jagüeyes, en el municipio holguinero de Calixto García, un territorio eminentemente agropecuario, y donde la mujer rural es bandera en la producción de alimentos.

“En el 2012 me eligen como presidenta de la CCS y paso a dirigirlos. Llevo 8 años y he tenido muchos momentos difíciles, especialmente al principio. Ser presidenta de una forma productiva no es solo visitar y reunirse con los asociados, es saber de siembra, de tierra, de ganadería, saber de economía. Yo provengo del campo, mi esposo es campesino y yo siempre he estado a su lado aportándole”.

En el aniversario 60 de la Federación de Mujeres Cubanas, el mejor homenaje a Vilma Espín y la organización es obteniendo buenos resultados en la tarea que realiza.

“Nuestra CCS mantiene resultados satisfactorios, es una forma productiva muy estable. A nosotros se nos dio la tarea de sembrar y producir en esta etapa, y ya nosotros veníamos trabajando en eso, es por ello que ya estamos vendiendo en el punto de venta de la comunidad varios productos como plátano burro, boniato, calabaza y maíz y los pobladores del barrio están recibiendo ya los beneficios de las producciones.”

El país necesita autoabastecerse en la producción de alimentos, Omara y sus productores están logrando llevar a su comunidad del barrio de Jagüeyes las producciones que por estos días necesitan. De forma intencionada priorizan el rescate de los módulos pecuarios para perfeccionar el sistema de autoabastecimiento del municipio.

“Nosotros fuimos la primera forma productiva que tuvo su modulo pecuario listo. Gracias a las donaciones de los campesinos allí tenemos más de 6 especies de aves y también cerdos, carneros, conejos, chivos.”

Una Mariana apegada al surco y a la producción de alimentos. Como Omara, la presidenta de la CCS Cristino Naranjo, se levantan las féminas cubanas para aportar a la economía y a la continuidad de la Revolución.