La impronta de Fidel en un hombre de pueblo

Muy ligado al sentir de los calixteños estuvo el periodista Lázaro Barredo Medina como diputado al Parlamento cubano por este municipio de Calixto García durante 25 años.

En innumerables ocasiones este hombre de pueblo, quien falleciera el pasado 4 de agosto, compartió con los pobladores de este territorio holguinero en los barrios o a través de las ondas radiales de esta emisora.

Precisamente, el día 26 de noviembre de 2016, a solo unas horas de conocerse la triste noticia de la partida hacia la inmortalidad del líder histórico de la Revolución cubana, Barredo Medina llegó a los estudios de Radio Juvenil. El tema era indiscutible: el legado de Fidel.

“Nos embarga un inmenso dolor, pero lo importante es que tenemos un compromiso. Y está ahí la obra de Fidel que es un acicate para seguir adelante. De la misma manera que Martí fue el autor intelectual del Moncada, yo creo que hay que trasformar el concepto de que es de Fidel es más universal de todos cubanos. Porque Martí, aunque tuvo una genialidad extraordinaria, no tuvo las posibilidades, no tuvo la técnica, los medios de comunicación a su alcance. Fíjate que todos los medios del mundo se han hecho hoy eco en su primera plana de la muerte de Fidel porque indudablemente fue uno de los más grandes dirigentes del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI”.

Lázaro Barredo estuvo muy vinculado a la labor del Comandante en Jefe por sus diferentes responsabilidades como parlamentario y periodista. Por eso conoció muchas anécdotas relacionadas con Fidel. Otras contadas por compañeros de lucha del líder cubano, entre ellos, la del General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Polo, uno de los artífices de la victoria de Cuito Cuanavale, dirigida por Fidel desde Cuba, quien demostró, una vez más, sus cualidades de estratega militar.

“Entonces él llama a Polo y le dice: Oye, Polo, tienes tal brigada de tanque. Trasládala a una arboleda que hay a tantas millas de tu puesto de mando. Y Polito le dice: Oiga, Comandante, usted me perdona, pero allí no hay arboleda. Yo he caminado todo eso y allí no hay árboles. Y le insiste Fidel: Polo, en tal dirección, a tantas millas de tu puesto de mando hay una arboleda, traslada la brigada allí. Le responde Polo: Jefe, que yo le insisto que allí no hay nada. Oye, Polo, y le dice Fidel una mala palabra, ve para allí, coño, y por favor llámame. Y Polito va para allá y, cuando llega al lugar, efectivamente, allí estaba la arboleda. Ustedes creen, les dijo Polo al relatarle el hecho, que yo puedo discutir con un hombre que está a 11 mil millas, no estaba en el escenario, y con una maqueta desde el MINFAR me estaba diciendo que allí había una arboleda y yo, que he caminado todo eso, no sabía de ese lugar”.

Para Barredo Medina el mayor compromiso con Fidel fue el de perseverar por mantener la independencia de Cuba, así lo dijo en su comparecencia radial aquel día triste de noviembre de 2016.

“Y estará ahí, permanentemente, como un faro, como una guía para todas las generaciones futuras de perseverar por la independencia y la justicia social porque sin ellas no tendremos, no Revolución, no tendremos nación. Ese el reto que tenemos enormemente de cara al futuro, que tienen las nuevas generaciones: perseverar en la independencia y justicia social para tener nación, para no ser jamás vasallos del Imperio. Para mí, para los patriotas, eso es lo más trascendental”.

Lázaro Barredo Medina hizo suya las ideas de máximo líder de la Revolución. Las plasmó en su actuar cotidiano y en los que le acompañaron, entre ellos el pueblo de Calixto García, dejando viva para siempre la figura de nuestro invicto Comandante en Jefe.