Jorge Luis Mora hace crecer el conocimiento y la vida

Fotos del autor.Jorge Luis Mora Hernández es trabajador del Centro Mixto Rafael Cruz Pérez, ubicado en la localidad de Domínguez, perteneciente al Consejo Popular “La Jíquima”, en el holguinero municipio de Calixto García.

Desde hace años se ha dedicado, en su tiempo libre, a sembrar en una pequeña parcela, llegando a 30 variedades. En ella se pueden encontrar plantas medicinales, maderables, condimentos, frutales, y cultivos varios como el plátano fruta, burro, yuca, boniato, ñame, y calabaza, entre otros.

Al ser interrogado por este reportero acerca de los motivos que lo han llevado a mantener su patio en estas excelentes condiciones,

respondió: “Yo soy hijo de campesino y aunque me preparé y he dedicado mi vida al magisterio, cultivar la tierra me fascina, es por eso que siempre lo mantengo en estas condiciones. Como ves, aquí hasta la orilla de la casa está sembrada y ahora he intensificado el trabajo a raíz del llamado de las máximas autoridades del país para producir más alimentos y la importancia que todas las familias comprendan esta necesidad. De este pedacito de tierra ya he aportado al punto de venta de la cooperativa, a la escuela donde trabajo y a los vecinos que me rodean. Estoy feliz de poder ayudar a la comunidad”.

Antes de retirarme del patio de Jorge Luis, me llamó la atención la cantidad de plantas de café que tiene sembradas y que le dan un toque exquisito a su pequeña parcela donde predomina el color verde intenso. Al respecto, señaló: “En este pedacito tengo seiscientas matas de café de tres variedades, pues sé que el Ministerio de la Agricultura tiene como prioridad la siembra de este cultivo en el llano. Primero sembré dos variedades de sombra, el arábigo y el caturra, pues tengo árboles grandes y luego sembré el robusta que es de sol y ya he cosechado varios quintales de este importante cultivo. Seguiré incrementando esta rama”.

Al visitar este patio donde no existe una sola cuarta de tierra que no esté sembrada, pienso en lo útil que sería que cada cubano haga lo mismo para aportar a la produción de alimentos que tanto necesita nuestro país en estos tiempos de pandemia y de recrudecimiento de las medidas del bloqueo de Estados Unidos contra nuestra pequeña isla.