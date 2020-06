Marisela agradece a la salud cubana y a su Revolución

“No importa la cantidad si las acciones vienen de tan buena voluntad”, así confirma Marisela Mora Rubet, una trabajadora por cuenta propia, en el holguinero municipio de Calixto García, beneficiada por la asistencia social en tiempos de la Covid19.

“ Me dieron una ayuda monetaria, me pusieron un trabajador social para que me entregara en mi domicilio los alimentos que se elaboran en el Sistema de Atención a la familia del poblado de Buenaventura, y eso me hace muy feliz, que nos tengan en cuenta a pesar de que somos trabajadores no estatales”, afirma esta agradecida mujer.

Como Marisela otras personas que ejercen la actividad por cuenta propia son beneficiadas en este territorio,con ayudas monetarias y materiales que les permiten permanecer en sus casas protegiendo su salud, pues tienen enfermedades que pueden poner en riesgo la vida ante esta pandemia.

“Soy cardiópata, hipertensa y con limitaciones físicas severas lo que ha llevado que también los médicos de la familia me visiten con frecuencia y le den seguimiento a los padecimientos que tengo, todo ello sin preguntarme si tengo dinero o no”.

Durante esta etapa de la Covid19 también los pacientes oncológicos contaron con la transportación a los hospitales provinciales para recibir sus tratamientos especializados, al tiempo que se mantuvieron los cuidados como los que hoy Marisela agradece a la salud cubana y a su Revolución.