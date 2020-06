Garantizan con responsabilidad el futuro de la educación

La joven profesora de Historia de Cuba Suleidis Arias Santiesteban no se amilanó ante la presencia de la Covid19: “No conocíamos de una enfermedad tan peligrosa que en tan poco tiempo se expandiera y dejara tantas víctimas, aun así, los educadores no nos amilanamos, la dirección del organismo nos llamó a extremar las medidas de protección, a no dejar de prepararnos y contribuir a la preparación de los alumnos”.

“Mis alumnos y sus familiares se comunicaban conmigo de distintas maneras y accedí a la petición, qué otra cosa podía hacer, me necesitaban y di el paso al frente, al igual que otros lo dan, soy joven, mis padres me dijeron que me cuidara que estaba expuesta a algo nunca visto. Aproveché este tiempo y consolidé contenidos, evacué dudas, les puse ejercicios y dejé tareas para el hogar, continúa expresando la joven educadora.

“En ocasiones recibimos en la escuela a estudiantes, padres, profesores muy preocupados por grabar las teleclases porque en sus hogares no contaban con la tecnología digital apropiada, o sus televisores estaban con desperfectos técnicos; y en la escuela le ofrecimos lo que necesitaban. Todo nos da la idea de la solidaridad, y el humanismo que caracteriza al magisterio cubano”, manifestó.

Si de preparar al alumnado y organizar a los maestros para afrontar tareas complejas en tiempo de pandemia se trata, también hay que dialogar con Eduardo Parra Campo, Director del Seminternado de Buenaventura, seguros de que la respuesta llevará, ante todo, una carga de responsabilidad.

“Imagínate, es algo nuevo, peligroso, una pandemia, pero en Cuba todo se organizó, se fueron tomando medidas para protegernos, y así lo hicimos, poco a poco emprendimos la tarea de que, aunque el curso no transcurriera como antes, debíamos apoyar a los educandos, a la familia y que esta retomara su protagonismo, porque sus hijos estarían en las casas”.

Y continúa Parra Campo “No se podían dejar de observar las actividades televisivas, que el maestro de una manera u otra controlara este asunto. Hubo docentes como Argelia Rojas, Yaneris Hernández, Yamiri Calzadilla que llegaron hasta los hogares de los educandos a orientarlos y también a la familia.

“Insistimos muchos en quinto y sexto grados porque tienen trabajos integradores y la orientación es esencial. De igual manera, con los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje. Ahora lo que corresponde es la higienización del Seminternado, y proseguir con las medidas de aislamiento físico y el uso del nasobuco”, señaló.

Y si una escuela, un centro escolar o un seminternado es complejo para dirigir, sobre todo en tiempos de la Covid19, imagínese encaminar un sector como ese a nivel municipal.

Así lo pudimos confirmar en las palabras de Ronny Pérez Rojas, Director de Educación “Si en circunstancias normales la tarea es embarazosa, ahora hubo que multiplicar iniciativas para que todo marchara de la mejor manera, sin perjudicar la preparación del alumnado. Tenemos matriculados más de siete mil alumnos que responden a ochenta y nueve escuelas, ubicadas muchas en zonas intrincadas de difícil acceso, pero a ellas llegamos, y le explicamos a los padres la necesidad de apoyar a sus hijos, al maestro, pero con optimismo de que íbamos a vencer una vez más, que como siempre la Revolución nos protegería y que esa era la tarea del momento”, acotó.

“No hemos tenido ningún ambiente de alarma, estamos tranquilos sin descuidar un instante las medidas de cada etapa o fase. Somos optimistas, si vamos poco a poco a la normalidad, estamos seguros de culminar en septiembre el actual curso e iniciar el próximo el dos de noviembre. Los educadores calixteños estamos hechos de la fibra martiana y fidelista,” enfatizó.