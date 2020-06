Orgullosa profesional de la salud calixteña con su misión en tierras venezolanas

Los profesionales de la salud calixteña continúan patentizando el principio de la solidaridad de la medicina cubana entre los pueblos del mundo.

Reina de la Caridad Ofarril Fernández, Licenciada en Enfermería, es parte de ese gigantesco grupo de valientes que desde la hermana nación de Venezuela materializa este proyecto encabezado por Fidel y Chávez.

“Llevo 11 meses laborando en el estado de Miranda, en el Centro de Diagnóstico Integral, Prefectura de Baruta, una experiencia muy enriquecedora como enfermera intensivista, pues me ha permitido poner todos mis conocimientos para ayudar al hermano pueblo venezolano y orgullosa de mi profesión”.

El enfrentamiento a la Covid19 no ha sido ajeno para esta humilde y emprendedora profesional de la salud calixteña, pues desde su responsabilidad ha contribuido a salvar vidas. “Aquí todos estamos bien preparados y bien protegidos para enfrentar esta compleja situación que vive el mundo y adoptamos todas las medidas con el lavado de las manos, el uso del hiploclorito, las mascarillas y caretas que realmente nos propician mejores condiciones de trabajo y seguros de salir victoriosos.”



Aunque Reina no es calixteña de nacimiento, se considera una más dentro de los habitantes de este terruño, que ama y extraña como su gran familia. “Soy natural de La Habana, pero me crié en el holguinero municipio de Cueto. Llevo aquí 25 años, llegué para cumplir con el servicio social y me quedé. Amo a mi pueblo calixteño de corazón y espero que me quieran como hija adoptiva. Extraño todo: el calor humano de su gente emprendedora, humana, laboriosa, tenaz. Y ansiosa de regresar para el reencuentro con mi gente, en especial con mi hijo que amo y adoro”.

Emocionada y a la vez feliz por tanta gratitud que encuentra a diario entre el pueblo venezolano,

confiesa a esta reportera el orgullo de ser una profesional de la salud cubana y dar todo lo mejor de si como parte de un programa que apuesta por servicios de salud gratuitos para todos por igual.

Y culmina: “Aquí soy un soldado más enalteciendo los valores que aprendí de mi patria: la solidaridad y el altruismo, baluartes de mi Cuba”.