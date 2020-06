Pasión por educar, aún en tiempos de la Covid 19

Suleydis Arias Santiesteban encamina su vocación de maestra en tiempos de la Covid: “Soy profesora de Historia de Cuba en la Secundaria Básica Urbana del poblado de Buenaventura, y pienso que ahora es la oportunidad que como educadores debemos fortalecer la ayuda, la colaboración a nuestros alumnos para conducirlos de la mejor manera en la consolidación de sus conocimientos, puntualiza.

“Vienen a la escuela o me llaman por teléfono, lo mismo la familia que mis muchachos, y no lo pienso dos veces, les he dicho que aquí estamos prestos a darles las herramientas necesarias para que respondan sus interrogantes, y esclarezcan sus dudas. Cuando se llegan hasta aquí asumimos las medidas necesarias de protección como el uso del nasobuco, la separación física, el lavado de las manos antes de acceder a la instalación; en ese sentido, ellos son disciplinados en el cumplimiento de estas normas, refiere.

“La familia es esencial, mucho más en estos momentos, pero no toda participa en el proceso de enseñanza aprendizaje para que sus hijos vean la teleclases, revisen la bibliografía, analicen con ellos los contenidos, apoyarlos, y si los padres tienen dudas, aquí o por otra vía se las esclarecemos. Hoy han venido varios alumnos, muy preocupados por aprender, por consolidar contenidos, no se quieren quedar atrás y uno se da cuenta que vienen de padres preocupados y ocupados. Claro, el curso se reanudará tan pronto como la máxima dirección del país lo estime pertinente de ahí que nuestros alumnos, la familia y la comunidad deben tener la confianza absoluta de que los educadores calixteños estamos bien preparados para volver a las aulas”.