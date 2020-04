Por Cuba: unidos venceremos (+ Video)

Arriba los pobres del mundo

en pie los esclavos sin pan

alcémonos todos al grito

¡Viva la Internacional!

Quién no ha escuchado alguna vez los acordes de esta melodía, quién no ha dibujado en su mente grandes concentraciones de pueblo, no importa dónde, ni cuáles sean los motivos, siempre serán nobles cuando se escuche lo que es conocido como el Himno oficial de los trabajadores del mundo.

Y es que esos versos, traducidos a varios idiomas, huelen a libertad, a reclamos, a humildad, a lucha, a unidad, porque La Internacional une en pensamiento y acción a todos los obreros socialistas , y es conocida por millones de proletarios en los cinco continentes, unidos por los mismos ideales por los cuales batallaron y murieron los obreros franceses: la emancipación de la clase obrera y la lucha por un futuro mejor .

La letra original, en francés, es de Eugène Pottier, escrita en 1871, poema convertido en canto en 1888 por Pierre Degeyter , músico que al igual que el poeta, se unió a la lucha de clases y militó en la liga de los trabajadores, la cual llegó a presidir.

La composición es considerada el himno oficial de la Segunda Internacional (ahora Internacional Socialista), y representa el Himno principal del comunismo. En palabras de Lenin, refiriéndose a ella expresó: “Sea cual fuere el país en que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar a que lo empuje el destino, sea cual fuere su sentimiento de ser un extranjero, privado de idioma y de amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de La Internacional”.

Pero para los cubanos tiene una especial significación. Al declararse el carácter socialista de la Revolución, se establecieron relaciones con la antigua Unión Soviética y los países del desaparecido campo socialista. Coincidiendo con ello, nos llegó el Himno del proletariado mundial, con la versión que se canta en los pueblos de América Latina.

El himno, comenzó a escucharse al cierre de los actos multitudinarios que se celebraban en la Plaza de la Revolución en la capital, la contagiosa melodía convocaba a millones de cubanos al reclamo de un mundo mejor independientemente de raza o nacionalidad.

Hoy cualquier plaza de esta isla es testigo de la magnitud de esta marcha, y son millones de cubanos los que con orgullo la tararean en las grandes concentraciones de pueblo, sobre todo cada primero de mayo, fecha de celebración y de convocatoria.

Este primero de mayo, para los cubanos será diferente, convertiremos nuestras casas en grandes plazas en un reclamo unánime de lucha por la vida, ante la terrible pandemia que azota al mundo, y seguiremos tarareando la canción más famosa del movimiento obrero. Y como la solidaridad y la unidad entre todos nos distingue, nos tomaremos las manos en pensamiento, y gritaremos: Por Cuba: unidos venceremos.