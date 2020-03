Mujeres en la Educación calixteña

La profesora Elsa Verdecia Sánchez vive orgullosa de laborar en el sector educacional: “Treinta y un años de mi vida los he dedicado a formar al futuro de la patria, la mayor parte de mi actividad ha tenido lugar en el centro mixto Rafael Cruz Pérez, del Consejo Popular de La Jíquima, donde resido junto a mi familia”, dice.

“También estuve cuatro años dirigiendo el sindicato de la educación, la ciencia y el deporte, creo que una magnifica oportunidad para conocer más de cerca la labor del maestro, de los trabajadores del deporte, sus preocupaciones, expectativas, sus anhelos; pienso que de igual manera constituyó una buena escuela para mí porque me ayudó a madurar, a ser más razonable”.

Este centro, ubicado a unos veintidós kilómetros de Buenaventura, tiene una matrícula actual de más de trescientos setenta alumnos de Secundaria Básica y preuniversitario la mayoría de la zona y de otras como Mir, San Agustín de Aguarás, Guayabo, Corral Falso, Domínguez y, entre otras, Vista Hermosa.

La joven Leyanis Silva León es otro ejemplo de que la mujer calixteña tiene protagonismo en las tareas educacionales. Residente en el barrio de Corral Falso, mucho antes de que el sol aparezca ya está lista para incorporarse a su labor cotidiana de auxiliar de limpieza: “Era una adolescente cuando me inicié aquí, ya llevo diecisiete años y no me arrepiento, este es un trabajo digno, me ha dado la posibilidad de relacionarme con los estudiantes, vienen casi niños y luego de culminar el pre pasan muchos a la universidad y a otras careras”.

Adriana Bertolí Aguilar tiene solo dieciséis años, está en onceno grado: “Pienso formarme integralmente, estudiar día y noche porque esa oportunidad que nos ofrecen no la podemos desechar. Vivo en el barrio rural del Cruce de Maceo- y dice emocionada- qué sería de nosotras las jóvenes si nos convertimos en madres sin apenas habernos preparado. Veo que algunas se encierran en sus casas, no se superan y es entonces que a la larga vienen las lamentaciones, por eso, las que pensamos y actuamos de otra manera debemos mirar con amplia visión”, expresa, finalmente, quien desde ahora apuesta por convertirse en periodista de profesión.