Una escuela que potencia las labores agropecuarias (+ Fotos)

El profesor Aberquis y varios de sus alumnos, entre ellos, Elianna Yuliet (segunda de izq. a der.). Fotos del autorEl cruel bloqueo del gobierno de Estados Unidos sigue afectando, entre tantas ramas del país, las labores de la Educación.

Sin embargo, el Politécnico René Orestes Reiné, enclavado en el barrio de Cabezo, en este municipio holguinero de Calixto García, se empeña en seguir formando especialistas en la rama agropecuaria, con el objetivo del desarrollo de tan vital actividad.

Con una matrícula de ciento sesenta y ocho alumnos y un grupo de docentes con amplios conocimientos, en el centro se estudian las especialidades de economía, zootecnia y veterinaria, todas con amplio protagonismo en el quehacer de nuestros campos.

“Me inspiró mucho venir a esta escuela a estudiar veterinaria el hecho de que procedo de una zona rural y desde niña profeso un gran amor por todos los tipos de animales. Aquí me están preparando muy bien. Fíjese que me han pedido que cuando me gradúe me quede como profesora y, como me gusta dar clases, estoy profundizando en los estudios para aprobar las pruebas que para lograr ese empeño tendré que afrontar”, dijo la jovencita Elianna Yuliet Piñero de la Rosa, alumna de tercer año, seleccionada entre las aspirantes a convertirse en docente.

Este Politécnico, uno de los dos con que cuenta la provincia de Holguín, forma técnicos medios de varios municipios, que más tarde pueden convertirse en profesionales universitarios.

“Nuestra gran misión social aquí es preparar a estos jóvenes en carreras de importancia capital para el país, buscando aumentar el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que se traduce en más alimentos para el pueblo”, estas son palabras del Licenciado Aberquis Pérez Peña, profesor de todas las especialidades técnicas que se cursan en dicho plantel, excepto economía, y con veinte años de experiencia en la noble labor.

Reiteramos que, a pesar de las limitaciones del colegio por el fatídico bloqueo, el quehacer deportivo también mantiene su apoyo a los buenos resultados académicos y el equilibrio emocional de los estudiantes. Se practican varis disciplinas, entre ellas, el voleibol, atletismo, baloncesto y en las últimas semanas el béisbol, pues con el empeño de alumnos y profesores, lograron recuperar el terreno que estaba copado por el marabú.

También es justo reconocer las labores que se realizan en el huerto intensivo de esta escuela, en el que tres obreros agrícolas mantienen, casi todo el año, las verduras y otros productos que le dan mejor sabor a los alimentos. Hace pocos días concluyó la recogida de zanahoria y lechuga; en estos momentos se muestran con mucha fertilidad plantaciones de remolacha, acelga, ají pimiento, berenjena, pepino gigante y papasán, una especie de pepinillo o pepino enano, que se utiliza como saborizante para las comidas.