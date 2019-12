La Bonita hace honor a su nombre

El pasado domingo, después de varios meses con la intención de hacerlo, llegué hasta la finca La Bonita, la que por todo lo que allí pude observar, hace honor a su nombre.

En apenas tres hectáreas, enclavadas en los límites de Pozo Blanco con Las mantecas, el otrora boxeador y chofer Rolando Cabrera Mora tiene varios cultivos que satisfacen la alimentación familiar y permiten la entrega anual de cerca de 300 quintales de productos para la población.

“Cuando me jubilé, hace casi diez años, me di cuenta que me estaba poniendo obeso y entonces le pedí a la Cooperativa donde terminé mi vida laboral como conductor de un camión, que me sumaran al pedacito de tierra de la familia un par de rosas más y me las concedieron, empecé a trabajarla y mis hermanos y amigos me decían que estaba loco, a los doce meses, más o menos, le estaba regalando quincenalmente plátano burro y yuca a casi todos los que me apodaban chiflado”, así manifestaba en pleno surco Cabrera Mora.

Además de los nutrientes mencionados, en La Bonita se puede observar la vitalidad del plátano criollo, la fruta bomba, maíz, ajíes, limón, guayaba y 14 árboles de aguacate, que a pesar de las afectaciones del clima, siempre ofrecen sus aportes a la mesa.

Para este hombre, chofer sin accidentes en más de tres décadas y boxeador con una pegada demoledora, la labor como campesino está bien clara: “el trabajo de campesino es duro y estoy convencido que no hay tierra mala, porque mire, esta de aquí es cascajosa y sin embargo usted la está viendo, a la tierra hay que trabajarla con amor y dedicación, todos los días y así se verán los resultados.