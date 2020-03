Declaran como pandemia el brote de Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS declaró hoy como pandemia el brote de Covid-19, extendido a 114 países y con un registro de más de cuatro mil personas fallecidas.

El elevado número de casos reportados en las dos últimas semanas se multiplicó fuera de China, epicentro de la infección, y ya suman más de 118 mil los enfermos, según datos actualizados ofrecidos por la entidad sanitaria en conferencia de prensa de este miércoles.

'La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que la Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia', dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El número de reportados con la enfermedad se multiplicó por 13 en las últimas dos semanas, periodo en el cual los países afectados se triplicaron, en tanto la entidad sanitaria espera que el número de casos, decesos y países contagiados aumente en los próximos días y semanas.

Ghebreyesus informó que describir la situación como pandemia no varía la evaluación planteada por este nuevo coronavirus. 'No cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia que lo que los países deberían hacer', expresó.

La organización había evitado utilizar el término para describir la epidemia que avanzaba de país en país por temor a dar la impresión de que era imparable y que las naciones se dieran por vencidas en los esfuerzos por detenerla.

Desde que se notificaron los primeros casos, la OMS ha evaluado el brote contra reloj y llamó a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas para frenar la propagación de la enfermedad.

En diciembre de 2019 fue identificada esta nueva cepa de coronavirus en Wuhan, China, y los primeros casos se reportaron entre ciudadanos de esa nación que llegaron a Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Viet Nam, Cambodia, Nepal, Malasia Alemania, Sirilanka, Francia, Australia y Singapur.

La naturaleza de la Covid-19 es muy similar a la gripe, y los síntomas son parecidos a los del síndrome respiratorio agudo grave: fiebre, tos, dificultad para respirar y neumonía.

Todos los países están imponiendo medidas drásticas en un intento por frenar la enfermedad, que tiene una tasa de mortalidad más alta para las personas mayores y con afecciones de salud subyacentes.

La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A.