“El Chino” Pozo, ejemplo de constancia y dedicación al Béisbol

Cuando se hable de constancia y dedicación al Béisbol en el municipio de Calixto García no se puede dejar de mencionar a Reynaldo “El Chino” Pozo, quien tiene 54 años de edad y continúa como jugador activo en los campeonatos municipales de esta disciplina que se desarrollan año tras año en este territorio holguinero.

De carácter jovial y jaranero, este entrenador de pelota labora en el Combinado Deportivo de Buenaventura desde hace treinta años y ha participado como atleta en 37 torneos locales, récord muy difícil de igualar y menos de romper, en 8 Campeonatos provinciales como integrante de equipos Vaqueros del Oeste de primera categoría, en los cuales bateó siempre por encima de 300 y en varias campañas en ambas instancias como entrenador.

En una tarde calurosa de los primeros días del mes de septiembre, cuando jugaba la segunda base con su equipo de Buenaventura en los terrenos de La Escondida, al iniciarse la etapa de octavos de final, intercambié con él sobre el tema y me atreví a preguntarle acerca de su retiro como jugador activo: “Mira, todavía me siento bien físicamente, lo que me permite correr, entrenar y jugar a la pelota que es la pasión más grande de mi vida y en estos momentos sigo bateando bien, que es lo más difícil en esta disciplina. Cuando ya no rinda al bate entonces habrá acabado mi carrera deportiva como atleta y colgaré el guante y el bate para tenerlos de recuerdo, pero eso no se sabe cuándo será. Mientras, me verás en esta liga municipal que en Cuba no hay otra igual”.

“El Chino” Pozo es un ejemplo para las nuevas generaciones de peloteros que vienen surgiendo en el municipio de Calixto García y fuera de sus fronteras en las diferentes categorías, sobre todo, para que se tracen metas y puedan cumplirlas con disciplina y dedicación como lo ha hecho él en 37 campañas jugadas de forma ininterrumpidas en este municipio de Calixto García.