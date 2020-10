Equipo de Las Delicias deleita a su afición

El equipo de Las Delicias se convirtió en el único que ganó el doble juego en la jornada de apertura de la etapa de cuartos de final del campeonato municipal de béisbol en este territorio holguinero de Calixto García.

“Como ya ves, estoy batallando fuerte para que esta novena se lleve el primer lugar en este torneo. Me falta preparación, pero ya tengo tres victorias y me he propuesto volver a la selección de los Vaqueros y más que ello luchar hasta el final por hacer la nómina de Holguín a la venidera serie nacional”, así nos decía, eufórico, el zurdo Carlos Alberto León, al término del primer triunfo de su elenco Las Delicias ante Buenaventura.

El segundo desafío también fue ganando por este conjunto, que arrancó como líder de este tramo, pues los otros tres compromisos terminaron con división de honores: Las Barías-Corral Falso, Sabanazo-Las Casimbas, y Dagamitos-San Ramón.

Esta etapa que será un todos contra todos, a una sola vuelta, dividida en dos zonas, tendrá para este domingo el siguiente pareo, en la poule uno: San Ramón-Sabanazo y Las Casimbas-Dagamitos, y en la dos: Corral Falso-Las Delicias y Buenaventura-Las Barías, siempre en terrenos de los primeros.

Una vez concluidos los seis encuentros previstos, se desarrollará la semifinal por el sistema cruzado, primero de un grupo con segundo del otro y, viceversa, en un play off de tres a ganar dos. Los ganadores estarán discutiendo el título en un mano a mano a la misma cantidad de partidos.