Calixteña Saraí Góngora, única holguinera en preselección nacional de softbol

“Me siento muy contenta por mantenerme por tercera temporada seguida siendo parte de la preselección nacional, pero siento a la vez una gran responsabilidad con el pueblo y los profesores por ser la única de la provincia de Holguín en el grupo”, estas fueron las primeras palabras de la joven lanzadora Saraí Góngora Rodríguez cuando al conocer la noticia fuimos a su encuentro.

Natural de Buenaventura, capital de este municipio de Calixto García, la esbelta joven, de apenas 20 años de edad, tiene muy claras sus

pretensiones: “Yo pienso que para los eventos de finales de este 2020, si la Covid lo permite, y para los del próximo, no me va a ser fácil hacer el equipo Cuba porque están Anisley López y Yilian Tornés, que por calidad y experiencia me superan, pero seguiré como hasta hoy entrenando fuerte y con disciplina y ya veremos lo que pasa”.

Captada para la práctica del softbol hace cerca de dos lustros por el especialista Freddy Rodríguez, cuando estudiaba el sexto grado en el Centro Rubén Bravo, de Pueblo Viejo, la destacada zurda se convirtió el pasado año en la primera única atleta de esta geografía holguinera en ser contratada para jugar en el extranjero: “Teníamos en mente la posibilidad de volver a Panamá en este verano, pero el virus no lo permitió, será para el próximo”.

Saraí, al terminar la enseñanza primaria fue captada para la Escuela Integral Deportiva Pedro Díaz Coello, de la ciudad de Holguín, en la cual concluyó los estudios secundarios y preuniversitarios, y se formó como softbolista de primer nivel. En la actualidad es alumna de la Universidad Holguinera del Deporte.

De acuerdo con información reciente de los directivos de esta disciplina en el país, la preselección está conformada por 23 jugadoras, las que, si la situación de la covid lo permite, se concentrarán a partir de septiembre en la Escuela Superior de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, enclavada el La Habana, con dos objetivos medulares, mantenerse entre las medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y estar presentes en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023.