De especialista en béisbol a excelente albañil

No hay dudas de que la pandemia de la Covid-19, a pesar de los graves daños que ha causado en casi todo el planeta, también ha proporcionado cosas positivas a millones de personas, una de ellas es el calixteño Juan Carlos Pupo Almaguer.

“Yo había tirado mi poquito de mezcla en mi casa, pero de verdad que nunca imaginé que realizaría esta tarea tanto tiempo y en mi centro de trabajo”.

Licenciado en Cultura Física, Juan Carlos integra la brigada de mantenimiento, creada por la dirección del combinado deportivo de Buenaventura, desde finales del mes de marzo, fecha de la irrupción del nuevo coronavirus en Cuba, que provocó un giro de 180 grados en todas las actividades.

Este profesor tiene en su palmarés, formidables resultados a nivel de provincia, entre ellos el título en la categoría 11-12 años, alcanzado a inicios de este año.

“A raíz del campeonato provincial, me designaron para dirigir el equipo de la provincia a los Juegos Nacionales Escolares, y estaba trabajando fuerte con cuatro atletas míos que integrarían el equipo, pero ya vez, llegó la Covid y lo cambió todo, no obstante aquí en la brigada me siento muy bien, no estoy con el bate dando roletazos a los alumnos, pero estoy con una cuchara de albañil levantando una obra que servirá de mucho a los compañeros del fútbol”.

Así piensa y actúa la inmensa mayoría de los integrantes del deporte en este municipio holguinero de Calixto García, que andan como hormigas, cumpliendo disímiles labores encomendadas por las máximas autoridades del territorio.