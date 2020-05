Carlos Enrique no descuida su forma física (+ Fotos)

Fotos del autor.En este municipio holguinero de Calixto García, al igual que en todo el país, los atletas de alto rendimiento buscan diferentes vías para mantener la forma física, y de esa manera evitar, lo más posible, los efectos de la Covid-19.

“Estoy haciendo todo lo que puedo en el patio de la casa y en los laterales. Ejercicios con ligas y dumbbells para fortalecer los músculos más pequeños de manos y brazos, algo muy necesario para los pitcher, para tratar de evitar lesiones”, comentó el joven Carlos Enrique Vera Barreda, lanzador de la preselección de Holguín de béisbol, de donde saldrá el equipo de los Cachorros a la venidera Serie Nacional.

Natural de Jagüeyes, barrio cercano a Buenaventura, Carlos Alberto, a pesar de su juventud, ya tiene en su haber dos torneos élites de nuestro pasatiempo nacional, aunque representando a la hermana provincia de Las Tunas.

Para este atleta, como el mismo reconoce, el fortalecimiento de su brazo de lanzar es de vital importancia: “Yo tengo que cuidarme como un gallo fino porque ya he tenido varias lesiones, todas por no cuidarme, entonces ahora que estoy recuperado no puedo retroceder”.

Este serpentinero conoce de la importancia de otros ejercicios para vigorizar el cuerpo: “Todas las tardes hago varias tandas de pesas y corro decenas de veces por un costado de la casa, para fortalecer brazo y piernas, pues ya se sabe que para ser bueno en el montículo hay que tener piernas fuertes”.

A esta molesta e imprevista situación, Carlos le ha sacado provecho, no solo con la sistemática labor de preparación física: “De las mejores cosas que me está dejando esta pandemia es el tiempo que le estoy dedicando a mi pequeño, de nueve meses, Darel Mateo, que también me fortifica piernas y brazos”.