Manduley con guante de oro y voluntad de acero

Manduley saluda a peloteritos calixteños que fueron a verlo jugar al estadio de Buenaventura. Foto: Ernesto VeraTal como se había anunciado, este sábado en el bello y añejo teatro Sauto, de la ciudad de Matanzas, se desarrolló la Gala de Premiaciones a los peloteros y equipos más destacados de la última Serie Nacional, y entre ellos, para beneplácito de los aficionados calixteños y holguineros, en general, nuestro ídolo Yordan Manduley Escalona recibió su Guante de Oro, como premio al mejor torpedero defensivo de la campaña.

Días antes, en su debut con su equipo, con sus Vaqueros, aquí en el estadio Orlando Proenza Vera, dijo: “Estoy disgustado, no lo niego, pues creo merecía estar en la preselección con miras al preolímpico de Arizona, Estados Unidos. Hasta hace poco pensaba no ir a recoger el premio, pero mis familiares y muchos amigos me han pedido lo contrario y allí estaré, con la frente en alto”.

No hay dudas, por lo menos para miles y miles de aficionados y un grupo importante de especialistas que se fue injusto con “Mandu”, como se le dice en el argot beisbolero, pues hoy, e históricamente, es más seguro y elegante en la custodia del campo corto, que los dos escogidos, pero si se remiten a aspectos ofensivos tan vitales como el de impulsar carreras, que empatan o dan ventaja, se darán cuenta que el nuestro no es segundo de alguien.

Internacionalmente con Arruebarruena no se le puede comparar, pues este último no tiene historial con las selecciones Cuba y si lo ponemos frente a frente con Ayala, el camagüeyano promedia un poco más y le supera ampliamente en extrabases, sin embargo, busquen las carreras impulsadas, que es uno de los parámetros que muestran la calidad de un beisbolista, ahí apenas el agramontino lo supera por una, esto dice que Manduley bateará más feo, más separado del home play, pero en el momento importante se agiganta.

Manduley con los Vaqueros del Oeste, en el estadio de Buenaventura. Foto del autorY más gigante aun lo hace el hecho de venir a su tierra, de integrarse con sus compañeros del municipio y embarrarse su traje del conjunto Cuba, tirándose a la izquierda, a la derecha, haciendo delirar a su afición, con jugadas que no tienen que envidiar a las mejores de cualquier liga, entiéndase bien, cualquier liga en el planeta.