El regreso al terreno de un grande de la pelota calixteña

Foto del autor.Después de casi un cuarto de siglo, José Manuel Estrabao, más conocido como “el pinto”, regresó al terreno beisbolero Orlando Proenza Vera, de Buenaventura, capital de este municipio de Calixto García.

Conversar con esta figura, una de las de mayor protagonismo en el título nacional alcanzado en el Torneo de Clubes Campeones del 96 es en extremo agradable, por sus virtudes para dialogar.

Interrogado sobre tan larga ausencia de un lugar donde tejió gran parte de su historia, nos dijo: “De verdad no se por qué no vine antes pues varias veces me llamaron, ya que conocen toda mi pasión y habilidades que tenía cuando jugaba”.

Y así era el “pinto”, sumamente inteligente y con criolla picardía, sobre todo dentro del campo: “El pelotero tiene que estar concentrado en el juego, tiene que estar preparado para lo que pudiera suceder, eso era lo más importante que teníamos los vaqueros de aquellos años, que nos adelantábamos a las jugadas”.

No por gusto el Licenciado René Vera Batista, director más ganador de las series provinciales, lo invitó a formar filas de su cuerpo de entrenadores: “El pinto era muy hábil, al igual que Discórides, Juan Carlos y Santiago, ellos eran el alma de aquel equipo de los años 90, por eso fue al primero que llamé para que me acompañara en esta difícil tarea”.

El gran empeño de esta selección es discutir el título, pues hace doce años que la afición de este municipio no puede saborear la miel del triunfo.