Encabezan los nacionales Elexis Valera y Raicel Martínez equipo Vaqueros del Oeste a la Serie Provincial

Elexis, sigue siendo el primer lanzador del equipoEl lanzador Elexis Valera y el jardinero Raicel Martínez, con experiencia en series nacionales, encabezan el equipo de béisbol de este municipio de Calixto García al próximo campeonato provincial, que iniciará el venidero sábado 11 de enero.

“Espero aportar al máximo al conjunto en esta pequeña campaña y demostrar por qué integré el elenco de Holguín a la pasada serie nacional, en la que obtuve aceptables resultados, sobre todo como relevista, aunque ahora seré abridor”, así comentaba el diestro Valera Venegas.

Otros peloteros de calibre que conforman esta selección, son el receptor Adelmo Pérez, los serpentineros Walnier Osorio, Yoandri Muzuró, Michel Álvarez, Carlos Alberto León y Carlos Enrique Vera, todos con experiencia en el béisbol mayor cubano, así como el fornido inicialista zurdo Didier Ramos, líder de los bateadores en la pasada serie provincial de Las Tunas.

René Vera regresa al mando de los Vaqueros después de doce añosComo notas significativas de este conjunto llaman la atención el regreso de dos grandes, el avezado René Vera Batista, en el puesto de mando y el carismático antesalista de los afamados “Vaqueros” de la década de los 90 del pasado siglo José Manuel Estrabao, alias el “Pinto”.

“Hacía casi veinte años que no pisaba la grama de este estadio Orlando Proenza Vera, donde me hice pelotero y alcancé la gloria con el título en el Nacional de Clubes de 1996, pero René me lo pidió para ver si se gana el campeonato pues este equipo no gana desde el 2008, voy a aportar toda mi experiencia para que esa grada se replete como antes”, estas son palabras expresadas por José Manuel, uno de los auxiliares de la novena.