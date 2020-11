El cantautor bayamés José Alberto Tamayo Díaz, conocido artísticamente como José Alberto «El Ruiseñor», ha sido nominado al Premio Grammy en su edición del 2021, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino, por su disco Mi Tumbao, del sello inglés Tumi Music. La premiación será el domingo 31 de enero del 2021.

«Estoy extremadamente contento con esta nominación porque es nuestra música cubana la que se respira en el disco aún cuando están presentes otros géneros musicales de Latinoamérica. Al pueblo de Cuba, a mi padre, a nuestra historia musical, a Bayamo, mi Ciudad, le quiero dedicar esta nominación y a nuestras raíces musicales. Yo crecí precisamente oyendo a Sindo Garay, a Ñico Saquito, a Miguel Matamoros. Fue mi padre quien me indujo a escucharlos a todos y por eso me hice músico.

Igual quiero dedicárselo a Huberal Herrera y a Edesio Alejandro, quienes han obtenido el Premio Nacional de Música 2020, a Adalberto Álvarez, por todo lo que ha hecho a favor del Son, y a todos , todos los músicos cubanos. Este es un disco que hice desde mi tierra, desde el Oriente Cubano y hoy está ya ubicado en los planos internacionales. Está prácticamente acabado de salir al mundo a través de las redes sociales y lo que más quisiera es que muy pronto pueda estar en manos de los cubanos, gane o no el Premio Grammy, que para mi, es el Oscar en la Música».

Mi Tumbao reúne 10 temas, de ellos ocho de la propia autoría de «El Ruiseñor» , a los que puso su música y los restantes son versiones que hace de los temas Lágrimas negras y Quien Manda. Con Cándido Fabré interpreta igualmente su composición Cualquiera resbala y cae, con música también de él. « Yo no sabía que ya existía un tema con este mismo nombre que difundió la Sonora Matancera », le confesó a Granma Tamayo Díaz. Entre otros de sus temas que aparecen en el disco están: Emigrante, Que sabrosura, Rancho mío y Para Defender el Son. Guaracha, son, salsa, cumbia y merengue, son algunos de los géneros que recrea con gran profesionalidad en Mi Tumbao, José Alberto Tamayo Díaz.

Con más de treinta años de labor profesional, perteneciente a la Promotora Musical Sindo Garay, de la provincia Granma, este músico que ha obtenido varios premios internacionales, entre ellos, el de Mejor Interpretación en el Festival de la Canción Toronto, Canadá 2000, y nacionales, que en el 2016 resultó elegido el artista masculino más popular de Palmas y Cañas y que lleva con orgullo el ser el cantante cubano que más temas ha dedicado a los congresos en el país, de todas las organizaciones, fue de los primeros en Bayamo en organizar un concierto online para reconocer la labor de nuestros médicos y en enfermeras en la lucha contra la pandemia.

« Eso fue el 23 de marzo. Lo titulamos Cuba salva y lo hicimos en el patio de mi casa, debajo de una mata. Después he seguido haciendo otros en los que he sumado a muchos artistas bayameses. Yo tengo un grupo que trabaja conmigo. Se llama BMN, que significa Bayamo Monumento Nacional, que me apoya en todo. Para mí Bayamo es mi vida, y la música, que te voy a decir, lo es todo. Yo soy guajiro. Haber escrito el tema del XI Congreso de la ANAP es un orgullo como mismo lo fue el componer el del XII Congreso, que titulé Desde la Plata al Congreso. Ahora solo me queda esperar, pero lo haré como siempre hago, trabajando mucho por mi Ciudad, nuestra música y cultura nacional».