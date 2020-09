Creadores de Juego de Tronos anuncian nueva serie de ficción

Los creadores de la multipremiada serie Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, anunciaron hoy su nuevo proyecto de ciencia ficción, Three- Body Problem, con la participación del actor estadounidense Brad Pitt.

Los artífices de la mejor serie dramática de los últimos tiempos adaptarán la trilogía literaria del autor chino Liu Cixin, que relata el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena durante la década de 1960.

La entrega televisiva resulta la primera producción de los guionistas desde el fin de Games of Thrones, franquicia creada para la cadena estadounidense HBO, que hizo historia con la conquista de 59 Premios Emmy y ganó el aplauso de seguidores en todo el orbe

Es la saga de ciencia ficción más ambiciosa que hemos visto. Deseamos pasar los próximos años haciendola realidad para el público a nivel mundial, afirmaron Benioff y Weiss, quienes compartirán la producción con el propio Pitt, Alexander Woo y Rian Johnson, director de la cinta Star Wars: Los últimos días del Jedi.

Por su parte, Cixin afirmó tener fe y respeto por la futura colaboración con ambos realizadores, que firmaron un acuerdo millonario con la plataforma en streaming Netflix para la adaptación de la trilogía Remembrance of Earth´s Past, devenida una de las novelas de ciencia ficción más populares de China en 2008, compuesta por los libros Three- Body Problem, The Dark Forest y Death´s End.