Las Salas de TV: 19 años de quehacer comunitario

Hoy Arelis Martínez Pupo se siente una mujer realizada y feliz, pues tiene la dicha de seguir formando parte, de ese ejército de hombres y mujeres que integran el programa de Salas de Televisión, y de seguir cumpliendo la encomienda, que le dio Fidel Castro, de elevar el nivel cultural de los habitantes de la comunidad rural de Las Guásimas, en el holguinero municipio de Calixto García.

A 19 años de fundados, estos sitios van más allá de su misión inicial de romper el silencio radial y televisivo mediante la energía propiciada por paneles solares, en aquellos lugares donde la electrificación no había llegado, hoy las Salas de Televisión son mucho más, se han convertido en espacios para la reflexión, el debate y la educación de sus pobladores.

En el municipio de Calixto García suman 30 los escenarios de ese tipo, ubicados en lugares de difícil acceso, incluso en lugares donde actualmente hay electrificación, centros que cuentan con las condiciones idóneas para el intercambio de los integrantes de las organizaciones de masas, y hasta para compartir un buen té, y disfrutar de melodías que vuelven por los caminos del recuerdo.

Para los trabajadores vinculados a este programa no hay cansancio, no hay hora, no hay día, que detenga su ímpetu y su vocación. Si se habla de encuentro de pueblo están ahí, si se habla de trabajo voluntario se suman sin vacilación, si se convoca a una asamblea, son los primeros en llegar, si se forma el guateque, organizando son los mejores; en fin todos en ello cuenta.

No podemos olvidar que en esas instituciones también tienen presencia activa maestros, médicos y promotores culturales, quienes con su labor, contribuyen a mejorar la calidad de vida, la recreación, y a disminuir el alcoholismo, el tabaquismo y enfermedades de transmisión sexual.

También hay que tener presente que la idea del máximo líder de la Revolución Fidel Castro de contar con Salas de Televisión en las zonas rurales responde a la sabia de Martí, de hacer de Cuba, el pueblo más culto del mundo, y son sus vecinos, quienes agradecen siempre al Comandante por tanta luz.

Por ello, al igual que Arelis, Elisia, en Guaramano; Yunia, en los Itabos; Florentino, en Los Moscones; Daisy, en La Cuchilla; Ramón, en El manguito, y muchos más, también sienten la felicidad de ser protagonistas de un programa de la Revolución que continúa dando frutos en las comunidades rurales de este territorio. A todos muchas felicidades en este nuevo aniversario.