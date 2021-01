Con la misma esencia de hace 82 años

Surgió hace 82 años y mantiene hoy plena vigencia en su accionar y protagonismo. La Central de Trabajadores de Cuba nació en 1939 tras disolverse la Confederación Nacional Obrera de Cuba.

Robada en la década de 1940 por los gobiernos oligárquicos cubanos, fue instrumento de la burguesía para someter a la clase trabajadora, aun cuando importantes líderes provenientes del partido comunista continuaron luchando por las demandas obreras.

Con el triunfo revolucionario de 1959 la CTC se sumó a las tareas de la nueva etapa con el objetivo de unir a la masa trabajadora en apoyo al proceso emancipador del Primero de Enero.

Las tareas y los retos han sido muchos. Pero la esencia es la misma: defender nuestras conquistas.

Por eso nos sumamos a los trabajos voluntarios en el aporte a la producción alimentos, en las donaciones de sangre, en la lucha contra la Covid 19 en la zona roja o en la retaguardia apoyando cualquier tarea.

Vemos a los sindicalistas calixteños con el protagonismo en el actual ordenamiento económico escuchando los criterios de los trabajadores, tramitando sus preocupaciones o explicando la importancia de cada medida y el papel que le corresponde a la clase obrera en la nueva contienda por salvar la economía socialista, que es salvar a la Revolución.

Para los que hemos tenido la dicha de ser representantes de los trabajadores a cualquier nivel nos quedan las gratas experiencias de lo que es capaz de lograr un colectivo motivado en hacer las cosas bien, en cumplir una tarea. O lo difícil de explicar que no hay tal materia prima, o que el presupuesto no alcanza, pero siempre con la confianza de que los obreros en Cuba no quedan desamparados.

Por eso la Central de Trabajadores de Cuba sigue fiel a la historia, a los principios proletarios, a los inolvidables líderes obreros, entre ellos, Lázaro Peña y Jesús Menéndez. La CTC tiene mucho que hacer todavía, porque en una Revolución de obreros y campesinos lo más importante es la vida, por eso a defender cada día la clase trabajadora, pilar de nuestra obra social.

Esa sigue siendo la esencia de una organización que nació para la Revolución.