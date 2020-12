Es y Será siempre el León holguinero.

Cuando en la redacción me encomendaron una crónica dedicada a Calixto García Iñiguez, teniendo en cuenta que este 11 de diciembre recordamos que hace 122 años dejara de existir físicamente, pensé, nada mejor que contar una breve historia a pesar de que no recoja toda la grandeza de este insigne patriota que nació en Holguín, y que nos identifica con su nombre como hijos de esta tierra.

Y es que recuerdo como uno de mis hijos, quizás el más hiperactivo de los tres, me acompañaba en mis recorridos periodísticos y me llenaba de los por qué, y así le respondo por qué nuestro municipio lleva el nombre de Calixto García Iñiguez.

Referencias que fueron tomando rigor histórico, y del “por qué peleó contra los malos para que fuéramos libres”, pasamos a los detalles de quiénes eran los malos, cuántas veces peleó y el precio tan alto que pagó por su coraje..

Así luego casi me recitaba lo que aprendía, Calixto es especial me dijo, porque nació en Holguín, y me preguntó, por qué su práctica militar en el combate le valió el seudónimo de “León holguinero”.

Entonces le digo.. porque se levantó en armas contra el dominio colonial de España, se insertó entre los altos oficiales del Ejército Libertador, Dirigió difíciles operaciones militares, asumió con responsabilidad la toma del mando de la División de Holguín, y herido en una acción de guerra organizó muchas acciones militares, también porque ante la posibilidad de caer prisionero, prefirió intentar el suicidio.