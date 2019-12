Calixteños, primeros holguineros en recibir las cenizas del Comandante en Jefe

La caravana de la libertad a su paso por el poblado de Buenaventura. Fotos: AleagaLas cenizas del Comandante en Jefe arribaron a la provincia de Holguín por el municipio de Calixto García.

Así lo reporta el periodista Ricardo Gual.

CALIXTEÑOS HONRAN A FIDEL CASTRO AL PASO DE LA CARAVANA DE LA LIBERTAD (+ FOTOS)

Jornada gloriosa esta del 2 de diciembre cuando el líder cubano Fidel Castro llegó a su tierra natal por el municipio de Calixto García en marcha triunfal a la ciudad de Santiago de Cuba procedente de la provincia de Las Tunas.

La Caravana de la Libertad arribó a este territorio holguinero acompañando el cortejo fúnebre del invicto Comandante en Jefe a quien el pueblo le expresó a su paso, como homenaje póstumo, la frase de compromiso con su obra: “Yo Soy Fidel”.

Miles de calixteños se concentraron a ambos lados de los 27 kilómetros de la Carretera Central, que atraviesa el municipio, para honrar al líder de la Revolución cubana, en su peregrinar hasta la Ciudad Héroe.

El pueblo calixteño esperó a Fidel.

A ambos lados de la Carretera Central el pueblo se dio cita para recibir a su invicto Comandante.

Fidel en Holguín.

EL ABRAZO ETERNO DEL PUEBLO CALIXTEÑO A FIDEL (+ AUDIO)



Una jornada de patriotismo y fervor revolucionario vivió el pueblo calixteño hoy, al paso del cortejo fúnebre, como tributo al invicto y eterno Comandante Fidel, que se dirige hacia la urbe Santiago de Cuba, donde descansarán sus cenizas para seguir abonando el suelo patrio con su legado inmortal.

En la provincia natal de Fidel, Holguín, por donde hizo entrada la caravana a través del municipio de Calixto García, el pueblo expresa su sentir.

Idelgrades Martínez, Doctor especialista en Ortopedia, cumplió misión internacionalista en Venezuela inspirado en el ejemplo de Fidel.Idelgrades Martínez Sánchez señaló: “Hoy es un día histórico por la conmemoración del aniversario 60 del desembarco del Granma dirigido por nuestro Comandante en Jefe Fidel, y a la vez triste por su desaparición física. Hoy el pueblo calixteño ha rendido merecido tributo al Comandante; el pueblo está muy enlutado, muy triste; se oyeron consignas: Viva la Patria, Viva Fidel, Somos Fidel, de apoyo al líder histórico de nuestra Revolución, en un Hasta Siempre, Comandante”.

Por su parte María del Carmen Méndez Martínez, trabajadora del departamento de contabilidad de la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Antero Regalado Falcón, expresó: “Siento que la pérdida física del Comandante ha sido algo grande, y triste a la vez, no solo para los cubanos sino también para el mundo entero porque Fidel fue y seguirá siendo guía, padre y maestro de todos”.

Jorge Sánchez González, joven trabajador de la Empresa de Comercio y Gastronomía, destacó: “Ha sido un momento de mucha nostalgia al ver pasar por aquí, por la tierra de Calixto García los restos de nuestro Comandante en Jefe. Nací y me crié en esta tierra, conocí del humanismo, el cariño, el esmero y desvelo que le dedicó Fidel a todos los cubanos y a todos los pobres de este mundo. Hoy al ver pasar sus honras fúnebres, no lo estamos despidiendo, tan solo le estamos diciendo hasta siempre Comandante porque el legado que nos ha dejado a los jóvenes perdurará eternamente”.

Daysi Muñoz se sumó a la juventud en este tributo de pueblo a Fidel.

Daysi Muñoz Morera, discapacitada físico-motora, estuvo presente para decir adiós a Fidel: “Nací en esta Revolución y me siento muy orgullosa de ser cubana porque este gobierno ha sido muy generoso con las personas discapacitadas. Aquí me operaron catorce veces para mejorar mi salud sin cobrarme un centavo, me han regalado tres sillas de ruedas, gracias a Fidel; a pesar de mi limitación física he tenido todo lo necesario en esta vida, me siento muy orgullosa de ser revolucionaria, de estar hoy aquí rindiéndole homenaje a él porque yo soy fidelista hasta la muerte”.

Mélani Laffita González y su papá.

Mélani Laffita González, niña de cinco años, describe un dibujo que hizo en el círculo infantil, dedicado a Fidel: “Dibujé unas flores, una mariposa, el cielo y las nubes llorando porque Fidel ha muerto, pero nosotros los niños decimos que él está vivo porque nosotros lo queremos con mucho cariño, con el corazón”.

Leufrido Carralero, jubilado del sector de la Cultura en este municipio.

En Audio: Palabras de Leufrido Carralero.



PUEBLO CALIXTEÑO ENVÍA CARTA A FIDEL (EN VIDEO)

Imágenes históricas recogen el sentir en el municipio holguinero de Calixto García con sus más de 55 mil habitantes. A través de una carta sus pobladores le cuentan al máximo líder de la Revolución cubana Fidel Castro, todo lo acontecido aquí desde que se recibió la noticia de su fallecimiento.

El periodista y realizador Ricardo Gual deja constancia testimonial de los hechos.